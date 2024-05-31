Германия снова порадовала: какое оружие пообещали предоставить Украине

Германия передаст Украине дополнительную систему противовоздушной обороны Patriot и 500 млн евро помощи. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщила министр иностранных дел страны Анналена Бербок на встрече лидеров стран НАТО в Праге, говорится в сообщении немецкого МИДа.

Глава МИД Германии Анналена Бербок. Фото: из открытых источников

Анналена Бербок сообщила, что Германия передаст Украине дополнительную систему Patriot для усиления защиты неба государства. Также Берлин в очередной раз пообещал Киеву дополнительные 500 млн евро помощи.

"Международное право однозначно: государства, которые подвергаются нападению, имеют не только право защищать свою территорию, но и обязанность защищать своих граждан. Наша военная поддержка Украины соответствует этим принципам", – высказалась министр.

Она добавила, что союзники Украины должны придерживаться принципа "один за всех и все за одного" в вопросе поддержки Украины.

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