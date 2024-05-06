logo

BTC/USD

63936.32

ETH/USD

3103.50

LTC/USD

81.22

USD/UAH

39.80

EUR/UAH

42.90

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Германия Германия сообщила, будет ли отправлять своих представителей на инаугурацию Путина
commentss НОВОСТИ Все новости

Германия сообщила, будет ли отправлять своих представителей на инаугурацию Путина

Германия присоединилась к Чехии и Эстонии по поводу ситуации с инаугурацией российского диктатора Владимира Путина.

сегодня, 15:05
Автор:
avatar

Slava Kot
Поделитесь публикацией:

Президент России Владимир Путин по результатам ЦИК РФ получил более 80% голосов на так называемых выборах. Таким образом, в России на 7 мая запланирована инаугурация российского диктатора. Однако уже несколько европейских стран объявили, что не будут отправлять своих представителей на это событие.

Германия сообщила, будет ли отправлять своих представителей на инаугурацию Путина

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

Как передает издание "Укринформ", представитель МИД ФРГ Катрин Дешауэр во время брифинга 6 мая сообщила, будут ли немецкие представители присутствовать на так называемой инаугурации Путина.

"Германия не будет участвовать в этом мероприятии", — сказала Дешауэр.

На дополнительный вопрос, может ли поучаствовать в инаугурации Путина немецкий посол в Москве, Катрин Дешауэр утвердительно ответила, что "мы не будем представлены" на этом мероприятии в РФ.

Кроме того, заместитель пресс-секретаря правительства ФРГ Кристине Гоффманн подчеркнула, что Германия не признает российские выборы законными, ведь они не соответствовали демократическим стандартам.

Напомним, что первыми европейскими странами, заявившими о бойкоте инаугурации Путина стали Чехия и Эстония. Глава МИД Эстонии заявил, что присутствие представителей его страны "немыслимо", а представитель Чехии указал, что отношения между Прагой и Москвой не отвечают тому, чтобы быть на инаугурации российского диктатора.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что бывший президент РФ Дмитрий Медведев пригрозил трем странам катастрофическими последствиями.

Также "Комментарии" писали, что в Польше назвали страну, которая может оказать давление на российского диктатора Путина и заставить его закончить начатую Россией неспровоцированную Украиной войну.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения

Поделитесь своим мнением!


Новости

Все новости