Германия сообщила, будет ли отправлять своих представителей на инаугурацию Путина

Президент России Владимир Путин по результатам ЦИК РФ получил более 80% голосов на так называемых выборах. Таким образом, в России на 7 мая запланирована инаугурация российского диктатора. Однако уже несколько европейских стран объявили, что не будут отправлять своих представителей на это событие.



Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

Как передает издание "Укринформ", представитель МИД ФРГ Катрин Дешауэр во время брифинга 6 мая сообщила, будут ли немецкие представители присутствовать на так называемой инаугурации Путина.

"Германия не будет участвовать в этом мероприятии", — сказала Дешауэр.

На дополнительный вопрос, может ли поучаствовать в инаугурации Путина немецкий посол в Москве, Катрин Дешауэр утвердительно ответила, что "мы не будем представлены" на этом мероприятии в РФ.

Кроме того, заместитель пресс-секретаря правительства ФРГ Кристине Гоффманн подчеркнула, что Германия не признает российские выборы законными, ведь они не соответствовали демократическим стандартам.

Напомним, что первыми европейскими странами, заявившими о бойкоте инаугурации Путина стали Чехия и Эстония. Глава МИД Эстонии заявил, что присутствие представителей его страны "немыслимо", а представитель Чехии указал, что отношения между Прагой и Москвой не отвечают тому, чтобы быть на инаугурации российского диктатора.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что бывший президент РФ Дмитрий Медведев пригрозил трем странам катастрофическими последствиями.

Также "Комментарии" писали, что в Польше назвали страну, которая может оказать давление на российского диктатора Путина и заставить его закончить начатую Россией неспровоцированную Украиной войну.