Германия требует от США вернуть свое золото

В Германии обострилась дискуссия вокруг возвращения национального золотого запаса, частично хранящегося в США. Из-за заявлений президента США Дональда Трампа все больше немецких политиков и СМИ требуют забрать немецкое золото из американских хранилищ.

Золото. Фото из открытых источников

Около 37% золотых резервов Германии хранится в хранилищах Федерального резервного банка Нью-Йорка. Это составляет более 1200 тонн золота на сумму около 100 млрд долларов. Это золото активно вывозилось из Германии после Второй мировой войны, как дополнительные гарантии безопасности из-за угрозы советского вторжения.

Однако приход Трампа к власти и его тарифная политика вызвали негативную реакцию в Германии. Кроме того, его заявление, что американские хранилища могут быть "неполными", лишь повысило напряжение.

Немецкий Bild опубликовал статью с призывом: "Немедленно верните нам наше золото!". В ней издание цитирует представителя Европейской ассоциации налогоплательщиков Майкла Джегера, призвавшего проявить дальновидность и вернуть золото из США в Германию.

В комментариях The Telegraph некоторые немецкие политики указывают, что экономический суверенитет нуждается в полном контроле над резервами. Депутат от ХДС Маркус Фебер отметил, что доверие к США это хорошо, но контроль – лучше. Он призвал проводить постоянные осмотры по золоту Германии в американских хранилищах.

Другую позицию имеет президент Центробанка Германии Йоахим Нагель. Он уверяет, что золото в надежных руках, а Федеральному резерву США нет оснований не доверять. Кроме того, возврат золота будет стоить дополнительных расходов. По оценкам Бундесбанка, транспортировка будет стоит более 100 млн евро, что составляет 0,5% рыночной стоимости самого золота. Кроме того, требуются дополнительные расходы на модернизацию хранилищ в самой Германии, которые могут составить еще 68 млн евро.

Отметим, что пока официального предложения от Германии, чтобы вернуть золото из США не было.

Ранее портал "Комментарии" сообщал об американском штате, который имеет размер ВВП выше, чем большинство стран мира. Он уступает только США, Китаю и Германии.

Также "Комментарии" писали, что США вводят новые пошлины для 4 стран. Одна получит 3521% тарифов.