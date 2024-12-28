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Германия усилит давление на РФ: какие санкции могут ввести

В Берлине заявили, что санкции против России должны усиливаться

28 декабря 2024, 17:45
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Марьян Ощановский

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок сделала заявление на фоне недавних инцидентов с повреждением подводных кабелей в Балтийском море.

Германия усилит давление на РФ: какие санкции могут ввести

Германия готовит санкции против РФ. Фото из открытых источников

"Почти ежемесячно корабли повреждают важные подводные кабели в Балтийском море. Команды кораблей опускают якоря в воду, без видимых причин протягивают их километры морским дном, а затем теряют их, когда вытягивают вверх", — рассказала Анналена Бербок.

По словам дипломатки, Европа должна ответить на провокации РФ санкциями против ее "теневого флота".

"Часто устаревший российский теневой флот, к которому относится корабль, который сейчас задержан Финляндией, является главной угрозой нашей окружающей среде и нашей безопасности. Россия использует его для финансирования своей агрессивной войны в Украине, что нарушает международное право", — добавила она.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский обратился к Китаю с призывом повлиять на КНДР, солдаты которой воюют против ВСУ в Курской области. "Корейский народ не должен терять своих людей в боях в Европе. И на это могут повлиять, в частности, и соседи Кореи, в частности Китай. Если Китай искренний в своих заявках, что война не должна расширяться, нужно соответствующее влияние на Пхеньян", – заявил он.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что на фронтах пока без изменений — украинские воины путем сверхчеловеческих усилий останавливают врага, пока "мудрый народ" уже готовится к миру, отметил офицер ВСУ Николай Мельник. "Противник пытается прорваться на направлении Улакли-Константинополь, чтобы взять в окружение Кураховский выступ. При том количестве дронов, в частности на оптоволокне, которое имеют россияне, дорога на Курахово — это дорога отчаянных камикадзе", — сообщил он.



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Источник: https://www.faz.net/aktuell/politik/inland/kabelschaden-in-ostsee-baerbock-warnt-vor-russlands-schattenflotte-110199537.html
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