Германия установила правила на 9 мая, вызвавшие у россиян в истерику

По случаю окончания Второй мировой войны 8 и 9 мая правоохранители Берлина опубликовали правила, касающиеся советских мемориалов в городе и его ближайших окрестностях. Об этом сообщает RBB24.

Германия запретила георгиевские ленты на 9 мая (фото из открытых источников)

В частности, представители полиции Берлина запрещают демонстрировать российскую символику во время памятных мероприятий, которые пройдут 8 и 9 мая по случаю 79-летия победы над фашизмом. Это флаги России, георгиевские ленты и другая символика, имеющая отношение к вторжению РФ в Украину.

"Правила применяются к советским мемориалам в Трептове, Тиргартене и Шенхольцер-Хайде, а также к соответствующим окрестностям в среду и четверг: запрещается вывешивать такие символы, как флаги и георгиевские ленты, использование униформы или элементов униформы и значки возле и неподалеку. Также запрещены маршевые и военные песни, а также знаки, прославляющие российско-украинскую войну. Это включает, например, символ "Z", говорится в сообщении.

Ограничения касаются только мер, которые будут проходить у советских мемориалов, они не распространяются на ветеранов Второй мировой войны.

На этот запрет уже существует реакция российского посольства в Германии. Там называют это решение "неприемлемым" и "дискриминационным", отмечая, что ограничения противоречат "духу послевоенного исторического примирения народов России и Германии".

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