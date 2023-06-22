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Германия выпустит монеты с необычным номиналом в 11 евро (ФОТО)

Немецкое правительство объявило, что будет чеканить монеты номиналом 11 евро в 2024 году.

22 июня 2023, 14:30
Автор:
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Slava Kot
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Германия выпустит монеты с необычным номиналом в 11 евро (ФОТО)

Германия выпустит монеты номиналом в 11 евро

Правительство Германии решило отчеканить специальную монету номиналом 11 евро, которые войдет в обращение в следующем году. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на немецкий ресурс Derwesten.


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Специальная монета будет выпущена по случаю проведения Чемпионата Европы по футболу 2024 года, который будет проходить в Германии. Номинал монет символизирует количество игроков в футбольной команде.

С одной стороны, на 30-миллиметровой монете будет размещен Олимпийский стадион в Берлине, где пройдет финал футбольного турнира. В центре монеты изображен большой футбольный мяч. Вокруг стадиона был отчекан девиз турнира: "Объединены в сердце Европы". Дизайн был создан немецким художником Детлефом Бером.

На другой стороне серебряной монеты, которую разрабатывал берлинский художник Лоренц Кроссманн, можно увидеть традиционного для Германии орла и двенадцать звезд, символизирующих объединенную Европу.

Просмотреть, как выглядит монета в 11 евро, выпущенная Германией к Чемпионату Европы по футболу 2024 года можно просмотреть ниже:

Германия выпустит монеты с необычным номиналом в 11 евро (ФОТО) - фото 2

Ожидается, что монеты номиналом в 11 евро в Германии выйдут в мае 2024 года. Сам футбольный турнир Чемпионат Европы стартует 14 июня 2024 года и завершится через месяц. Пока неизвестно, сколько будет стоить немецкая монета номиналом в 11 евро.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что американская монахиня поделилась информацией, как зарабатывают деньги религиозные работники, служа в монастыре.

Также "Комментарии" писали о Канаде, выпустившей монеты в форме украинской писанки. Это золотые и серебряные монеты в виде пасхальных яиц с традиционным нанесенным орнаментом.



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Источник: https://www.derwesten.de/panorama/vermischtes/deutschland-11-euro-muenze-sammler-fussball-europameisterschaft-uefa-c-id300554426.html
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Обсуждения

Влада

сегодня, 19:51

Необычно, но может на виолити кто-то выложит. Хотя это же ещё ждать столько.


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