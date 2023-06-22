Германия выпустит монеты с необычным номиналом в 11 евро (ФОТО)

Германия выпустит монеты номиналом в 11 евро

Правительство Германии решило отчеканить специальную монету номиналом 11 евро, которые войдет в обращение в следующем году. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на немецкий ресурс Derwesten.

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Специальная монета будет выпущена по случаю проведения Чемпионата Европы по футболу 2024 года, который будет проходить в Германии. Номинал монет символизирует количество игроков в футбольной команде.

С одной стороны, на 30-миллиметровой монете будет размещен Олимпийский стадион в Берлине, где пройдет финал футбольного турнира. В центре монеты изображен большой футбольный мяч. Вокруг стадиона был отчекан девиз турнира: "Объединены в сердце Европы". Дизайн был создан немецким художником Детлефом Бером.

На другой стороне серебряной монеты, которую разрабатывал берлинский художник Лоренц Кроссманн, можно увидеть традиционного для Германии орла и двенадцать звезд, символизирующих объединенную Европу.

Просмотреть, как выглядит монета в 11 евро, выпущенная Германией к Чемпионату Европы по футболу 2024 года можно просмотреть ниже:





Ожидается, что монеты номиналом в 11 евро в Германии выйдут в мае 2024 года. Сам футбольный турнир Чемпионат Европы стартует 14 июня 2024 года и завершится через месяц. Пока неизвестно, сколько будет стоить немецкая монета номиналом в 11 евро.

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