Германия выйдет из договора с Польшей о ремонте танков Leopard: что произошло

Немецкое правительство выходит из соглашения с Польшей о ремонте западных танков Leopard, которые были переданы Украине. Об этом сообщает немецкое издание Handelsblatt , ссылаясь на собственные источники.

Танки Leopard (фото из открытых источников)

По информации СМИ, такое решение было принято, потому что в Германии считают, что выставленные поляками цены за ремонт абсолютно завышены. Так что вскоре решение будет официально объявлено.

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Также в материале говорится, что ВСУ сегодня очень нуждаются в том, чтобы танки, что были повреждены в боях, были отремонтированы и снова стали пригодными к использованию.

Ранее планировалось, что два немецких производителя танков Rheinmetall и Krauss-Maffei Wegmann (KMW) должны были создать совместное предприятие вместе с государственной бронетанковой компанией PGZ Польши. Затем планировалось создать танковую мастерскую на заводах в Гливице и Познани. Все расходы на ремонт танков Leopard должны были быть оплачены правительством Германии.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что пока Польша и Германия спорят — ремонтировать танки Leopard негде. Еще в конце мая 2023 года на территории Польши должен открыться центр ремонта танков Leopard. Казалось бы, ничего не может помешать планам, которые к тому же еще раньше были объявлены, как польской, так и немецкой стороной, но, как оказалось не все так просто. Варшава и Берлин не пришли к согласию относительно ряда моментов. В результате ремонтировать танки, которые так важны для Украины в войне, пока негде. Издание отмечает, что договоренность об открытии центра была озвучена еще 21 апреля на авиабазе Рамштайн в Германии. Тогда глава Минобороны Германии Борис Писториус оценил приблизительную стоимость так называемого ремонтного хаба в 150 миллионов евро.