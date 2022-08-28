Глава МИД Германии заявила, что решение Путина будет самым быстрым путем к перемирию

Представители Украины и РФ могут заключить перемирие. Но, чтобы достичь этого должно быть желание президента России Владимира Путина о прекращении обстрелов. Об этом сказала глава МИД Германии Анналена Бербок, отвечая на вопросы журналиста издания BILD.

Анналена Бербок (фото из открытых источников)

Министр иностранных дел отметила, что кратчайший путь к перемирию-это возможное желание главы Кремля, чтобы наконец-то прекратить войну.

"Очень просто: когда Путин наконец-то прекратит бомбардировку невинных людей и выведет свои танки. Путин мог отдать приказ в любой момент", — сказала глава МИД Германии.

Вместе с тем Анналена Бербок объяснила свое мнение, что война на украинской территории – это война российского президента, но не граждан России. Политика, которую ведет Путин, немецкая чиновница называет "недемократической".

По словам главы МИД Германии, у демократов уже давно были выступления против этого военного вторжения, которое приносит вред российскому народу. Но тем, кто отваживается на протесты, всяко препятствуют, подвергают арестам, сажают в тюрьмы, так много лет.

Чиновница поддерживает требования украинской власти вернуть все захваченные оккупантами территории, в том числе и Крымский полуостров, ведь нарушившую международное право аннексию 2014-го страны мира не признают.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Германия передала Украине еще несколько единиц военной техники. Германия передала Украине еще несколько самоходных зениток. Как стало известно, Германия передала Украине еще четыре зенитных самоходных артиллерийских установки Gepard. В общей сложности Германия передала Украине уже 12 единиц такой техники. Кроме того, за последнюю неделю было поставлено 49 тысяч снарядов в Gepard и три бронированных ремонтно-эвакуационных машины.

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