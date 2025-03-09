Глава немецкой разведки заявил о пользе длительной войны для безопасности Европы: реакция СНБО

Глава Федеральной разведывательной службы Германии (BND) Бруно Каль выразил мнение, что будущее Европы зависит от того, как быстро завершится война в Украине. Он отметил, что если конфликт в Украине закончится к 2029-2030 годам, Россия снова может представлять угрозу Европе. Об этом Каль рассказал в интервью DW.

Бруно Каль. Фото: DW

"Если война в Украине завершится раньше, Россия сможет направить свою энергию туда, где ее действительно хочет использовать против Европы", — сказал он.

Свой комментарий на эти заявления уже предоставил руководитель ЦПД при СНБО Андрей Коваленко, который отметил, что даже если война в Украине продлится еще 5 лет, Европе все равно не удастся избежать конфликта с Россией. По его словам, Европейские страны должны изменить свою стратегию и быть готовы к борьбе с РФ.

"Независимо от того, как долго продлится война в Украине, Европе все равно придется столкнуться с Россией. Европейцы слишком медленны в своих изменениях. Только Норвегия, Польша и Франция готовы к реальному противостоянию. А Германия даже не может быстро разработать оружие", — заявил Коваленко.

Портал "Комментарии" уже писал, что увеличение оборонных расходов до 5% ВВП для стран НАТО пока не является актуальным вопросом, однако все соглашаются, что 2% недостаточно. Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус на заседании министров обороны НАТО и Контактной группы по обороне Украины в Брюсселе.

Он также подчеркнул, что есть консенсус о необходимости достижения целей, связанных с боеспособностью НАТО, которые будут согласованы этим летом. После этого каждая страна Североатлантического союза, в том числе Германия, должна будет выполнить эти задачи в определенный срок. Писториус также подчеркнул, что вопрос увеличения расходов на оборону более двух процентов уже давно стоит в повестке дня.