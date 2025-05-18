Худшего унижения для Трампа не придумаешь: почему президент США резко захотел разговора с Путиным

Решение президента США Дональда Трампа уже в понедельник лично говорить с российским диктатором Путиным может быть косвенно связано с заявлением министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского, что поставить Путина на место мог бы Китай. Такое мнение у себя в Facebook высказал политический аналитик, блогер Алексей Паныч.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

"Это не значит, что Сикорский однажды побудил Трампа к разговору с Путиным. Скорее Сикорский озвучил уже звучащий в определенных кругах тезис: если Трамп в этой ситуации окажется бессильным из-за нежелания или неготовности делать что-то решительное, за дело возьмется Си Цзиньпин – и вдруг у него выйдет? Худшего унижения для Трампа нельзя и придумать", – отметил аналитик.

Учитывая это, продолжает Алексей Паныч, держать эту ситуацию месяцами "на паузе" или вообще отстраняться от нее, как неоднократно угрожали из Белого дома, для Трампа также политически опасно. И для Украины это скорее хорошая новость, потому что она создает как риски, от которых нас, по возможности, страхуют европейцы, так и шансы.

Читайте на портале "Комментарии" — во время переговоров в Стамбуле 16 мая российская делегация издала Украине ряд нереалистичных требований, назвав условия, при которых путинский режим готов прекратить огонь. В то же время удивила реакция президента США Трампа на результаты переговоров. Он еще раз похвастался хорошими отношениями с Путиным и раскритиковал Зеленского. О чем говорят итоги переговоров в Стамбуле и реакция на них Трампа? Чего ждать дальше? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

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