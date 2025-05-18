Худшего унижения для Трампа не придумаешь: почему президент США резко захотел разговора с Путиным

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Кравцев Сергей
Решение президента США Дональда Трампа уже в понедельник лично говорить с российским диктатором Путиным может быть косвенно связано с заявлением министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского, что поставить Путина на место мог бы Китай. Такое мнение у себя в Facebook высказал политический аналитик, блогер Алексей Паныч.
Дональд Трамп. Фото: из открытых источников
Учитывая это, продолжает Алексей Паныч, держать эту ситуацию месяцами "на паузе" или вообще отстраняться от нее, как неоднократно угрожали из Белого дома, для Трампа также политически опасно. И для Украины это скорее хорошая новость, потому что она создает как риски, от которых нас, по возможности, страхуют европейцы, так и шансы.
Читайте на портале "Комментарии" — во время переговоров в Стамбуле 16 мая российская делегация издала Украине ряд нереалистичных требований, назвав условия, при которых путинский режим готов прекратить огонь. В то же время удивила реакция президента США Трампа на результаты переговоров. Он еще раз похвастался хорошими отношениями с Путиным и раскритиковал Зеленского. О чем говорят итоги переговоров в Стамбуле и реакция на них Трампа? Чего ждать дальше? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.
Также издание "Комментарии" сообщало – стало известно, как Путин унизил Трампа: почему в Кремле настойчиво посоветовали Уиткоффу не приезжать в Москву.
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