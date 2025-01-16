"Иначе денег не будет": Шольц выдвинул ультиматум для оказания помощи Украине

Канцлер Германии Олаф Шольц подчеркнул необходимость достижения согласия о предоставлении Украине дополнительной помощи через отдельный кредит. Политик предупредил, что в случае отсутствия такого решения финансирование не будет обеспечено. Об этом он сообщил в своем Twitter.

Канцлер Германии Олаф Шольц. Фото: Reuters

Шольц подтвердил свою поддержку инициативе по выделению дополнительных средств Украине, которую предложили еще в ноябре.

"Мы все еще имеем возможность принять решение, если все согласятся на финансирование по отдельному кредиту. В противном случае финансирования не будет", — отметил канцлер.

Он добавил, что для этого необходимо провести откровенные и честные обсуждения.

Между тем, в Социал-демократической партии Германии заявили, что дополнительная поставка оружия для Украины может быть одобрена, если будет достигнута договоренность об ослаблении ограничений на долговые заимствования, известных как "долговой тормоз".

Ранее Spiegel сообщал о спорах внутри правительства Германии о пакете военной помощи Украине на сумму около 3 млрд евро.

Министр обороны Германии Борис Писториус опроверг слухи о том, что Шольц блокирует предоставление этой помощи. Во время встречи с президентом Владимиром Зеленским Писториус отметил, что правительство Германии уже подготовило все необходимые материалы для оказания помощи Украине на 3 млрд евро, но переговоры по финансированию все еще продолжаются.

Ранее, как писали "Комментарии", канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что его страна не может увеличивать свою помощь Украине за счет уменьшения финансирования внутренних потребностей. В частности, политик решительно отверг идею сокращения бюджетных расходов на социальные программы, инфраструктуру и местные органы власти для финансирования поставок оружия Киеву и подчеркнул необходимость найти альтернативные источники финансирования.