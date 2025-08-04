Индия ответила на угрозы Трампа из-за покупки российской нефти

Индия высказала обвинения в адрес Европы и США по торговле с Российской Федерацией. Это произошло после заявления президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, пригрозившего Индии жесткими пошлинами. Об этом сообщает "Главком", ссылаясь на слова спикера Министерства иностранных дел Индии Рандхира Джайсвала.

Рандхир Джайсвал (фото из открытых источников)

"На самом деле Индия начала импортировать нефть из России, потому что традиционные поставки были перенаправлены в Европу после начала конфликта (войны России против Украины – ред.). В то время США активно поощряли такой импорт по Индии для укрепления стабильности мировых энергетических рынков", – отметил Джайсвал.

Чиновник заявил, что Индия якобы вынуждена покупать российскую нефть, чтобы гарантировать "предсказуемые и доступные цены на энергоносители для индийских потребителей". Также спикер обвинил страны Запада в том, что они не прекратили торговлю с Россией, несмотря на введенные санкции, и подчеркнул, что для них это "не является жизненно важной национальной необходимостью".

По словам Джайсвала, в 2024 году объем двустороннего товарооборота между Европейским Союзом и Российской Федерацией составил 67,5 млрд евро, а торговля услугами в 2023 году достигла 17,2 млрд евро. Он утверждает, что это превышает уровень торговли между Индией и Россией. Кроме того, объемы импорта сжиженного природного газа в страны Европы в 2024 году "достигли рекордный уровень" — 16,5 миллиона тонн, что превышает предыдущий рекорд 2022 года в 15,21 миллиона тонн.

Представитель внешнеполитического ведомства Индии также забросил Соединенным Штатам импорт из России гексафторида урана для нужд атомной энергетики, палладия, применяемого в производстве электромобилей, а также удобрений и химической продукции. "На этом фоне нацеленность на Индию неоправданна и неразумна. Как и любая крупная экономика, Индия предпримет все необходимые меры для защиты своих национальных интересов и экономической безопасности", – подытожил Джайсвал.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что президент США Дональд Трамп резко раскритиковал действия Индии, заявив, что эта страна фактически способствует финансированию российской агрессии, активно закупая нефть в РФ. По словам заместителя главы администрации президента США Стивена Миллера, Трамп высказал четкую позицию: дальнейшая покупка Индией российских энергоресурсов неприемлема. Особенно тревожно, по его словам, то, что объемы закупок нефти со стороны Индии практически сравнялись с китайскими.

На фоне этого давления со стороны Вашингтона индийские государственные нефтеперерабатывающие компании приостановили закупку российской нефти почти неделю. Однако, как сообщает The New York Times, это решение, вероятно, было временным – Индия уже готова возобновить импорт дешевых энергоресурсов из РФ.





