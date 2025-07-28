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Иностранные производители проверяют вооружение в условиях войны в Украине

Первый кейс Test in Ukraine: немецкий производитель Diehl протестировал НРК в Украине

28 июля 2025, 16:42
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Недилько Ксения

Diehl – немецкий производитель известных на весь мир систем ПВО IRIS-T. Компания опробовала наземный роботизированный комплекс (НРК) в максимально приближенных условиях к боевым на базе тренинг-центра 3 штурмовой бригады. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Минцифры.

Иностранные производители проверяют вооружение в условиях войны в Украине

Иностранные производители проверяют вооружение в условиях войны в Украине

Отмечается, что это первый кейс, когда международная компания протестировала разработку в рамках платформы Test in Ukraine, которая была запущена в Украине на базе Brave1.

В результате команда Diehl получила фидбек от военных и четкие рекомендации по адаптации разработки к реальному фронту.

"Test in Ukraine — прозрачная и быстрая платформа для иностранных компаний, желающих испытывать свои БПЛА, НРК, морские дроны, РЭБ или AI-решения в условиях, которые невозможно смоделировать ни в одной лаборатории мира.

Масштабируем лучший украинский опыт и создаем технологическое будущее в Украине", – отмечают в Минцифре.

Иностранные производители проверяют вооружение в условиях войны в Украине - фото 2

Напомним, портал "Комментарии" писал, что украинцы научились штурмовать территории без пехоты и потерь! Впервые в истории оккупанты сдались в плен работам, а бойцы Третьей штурмовой бригады заняли ранее оккупированные позиции в Харьковской области. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на видео бригады.

Третья штурмовая провела беспрецедентную операцию — бойцы атаковали вражеские позиции на Харьковщине, зачистили их и взяли оккупантов в плен исключительно с помощью дронов и наземных роботизированных комплексов.

"Вражеские фортификации атаковали FPV и НРК-камикадзе. К разрушенному блиндажу уже приближался следующий робот, когда противник во избежание подрыва объявил о капитуляции. Уцелевших оккупантов "птичками" вывели к нашим рубежам, и согласно регламенту — взяли в плен. Позиции, дважды не подвергавшиеся смежным подразделениям, благодаря четко спланированным атакующим действиям отразили работы. Зачищенные укрепления и лесополоса заняты силами 3 ОШБр", – отмечают в "тройке".



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