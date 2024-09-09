Иран вынуждает Штаты к переговорам, используя войну в Украине: к чему готовиться

Факт поставки россиянам баллистических ракет Fath-360 из Ирана можно считать свершившимся, отметил политический эксперт Александр Кочетков. По его словам, речь идет о 200-300 ракетах и неизвестном количестве пусковых установок для систем залпового огня дальнего радиуса действия. По его мнению, такое количество ракет можно выстрелять через неделю, если экономить — через месяц.

Иранские ракеты

"Для наших прифронтовых городов, в первую очередь Харькова, это плохая новость — обстрелы несколько усилятся. Но ни о каком разрушении украинской энергетической системы и переломе в войне, о чем уже заныли в СМИ у нас и за рубежом, речь не идет", — отметил эксперт.

По его словам, если Иран начнет поставлять России баллистические ракеты "Зольфагар", несущие тон взрывчатки на дальность 700 км, тогда у нашей критической инфраструктуры серьезные проблемы почти гарантированы.

"Снабжение ограниченного количества ракет Fath-360 выглядит как попытка принуждения США к переговорам с Ираном. Ибо у Ирана обострилась давняя проблема: деньги или эскалация. Если договориться со Штатами о снятии напряжения и запуске чего-то вроде программы "Нефть в обмен на продовольствие", то верхушка Ирана продолжит без потрясений набивать карманы проклятыми долларами. Если не договориться, то Иран начинает массовое поставлять оружие недоимперии, а в обмен, как говорят, получает технологии создания ядерного взрывного устройства. Но тогда растет риск штатовских авиационно-ракетных ударов по Ирану", – отметил Кочетков.

По его словам, ядерные материалы в вооруженной концентрации Иран уже вроде бы произвел, а вот практической конструкции нет. Это, говорит эксперт, важно, потому что правильная конструкция обеспечивает и надежность, и эффективность ЯЗ. К примеру, технология "нейтронного зеркала" позволяет как минимум в полтора раза увеличить мощность взрыва при той же массе ядерного материала.

"Осталось подождать, как иранская коллизия будет решена. Мимо нас это точно не пройдет, так что все увидим и ощутим. Ибо не думаю, что Иран симметрично США запретит удары своими ракетами по украинской территории. Поэтому философский вопрос терзает все больше: почему "ось зла" способна действовать гораздо более решительно и эффективно, чем наши цивилизованные, мощные и развитые партнеры?" – добавил Кочетков.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что в Иране подтвердили факт поставки иранских баллистических ракет России.



