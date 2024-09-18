Из Германии ждем хорошие новости: Писториус рассказал, какое решение могут принять на этой неделе

Учитывая достаточно сложную ситуацию для Украины, правительство Германии выделит дополнительные средства на поставки вооружения Киеву. Как сообщает портал "Комментарии", такую надежду выразил министр обороны Германии Борис Писториус, сообщает "Spiegel".

Борис Писториус. Фото: из открытых источников

Министр сообщил, что переговоры об увеличении текущего бюджета на 2024 год в размере 7,5 млрд евро "многонадежны" и, скорее всего, будут завершены до конца недели на положительной для Украины ноте.

"Тогда мы будем говорить о значительной сумме в сотни миллионов евро", — подчеркнул Писториус, на которую может быть оказана будущая военная помощь Украине.

Борис Писториус рассказывал, что миллиардные суммы, ранее предусмотренные в бюджете на военную помощь Украине, были значительным образом использованы или выделены по целевому назначению. Из-за чего он несколько раз инициировал публично в очередной раз увеличить бюджет на этот год.

В то же время министр отказался дать ответ, сколько денег выделит федеральное правительство. По данным издания "Spiegel", министерство обороны надеется получить менее полумиллиарда евро.

"Эти средства можно было бы использовать по крайней мере для заказа срочных пакетов запчастей, без которых некоторые системы вооружений, уже доставленные из Германии, не могут быть пригодными для дальнейшего использования на передовой", — говорится в материале.

Читайте на портале "Комментарии" — глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что в случае поражения Украины на войне, российский диктатор Владимир Путин следующей страной для вторжения выберет Молдову. По ее словам, помощь Украине помогает поддерживать стабильную ситуацию в Молдове.

Министерство иностранных дел Германии Анналена Бербок приняла участие в конференции, посвященной обеспокоенности расширением российской агрессии в регионе. По ее словам, Украина выступает сдерживающим фактором для нападения Путина на другие страны, в том числе Молдавию.



