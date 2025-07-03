Федеральный канцлер Фридрих Мерц оказался в центре скандала из-за неосторожного высказывания. На вопрос, поддерживает ли он поднятие радужного флага в Бундестаге в день прайда в Берлине 26 июля, Мерц ответил, что "Бундестаг — это не цирковой шатер". Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию BILD.

Канцлер Германии Мерц попал в скандал и вызвал гнев ЛГБТ-сообщества

Фраза тут же вызвала резкую реакцию ЛГБТ-организаций. Председатель Союза лесбиянок и геев в ХДС/ХСС Зёнке Зигманн в разговоре с BILD назвал слова канцлера "крайне неудачными". Он подчеркнул, что радужный флаг — это не "цирковой реквизит", а символ "достоинства человека, разнообразия и сплоченности — как и сам Бундестаг". На следующей неделе Зигманн собирается обсудить ситуацию лично с Мерцем, чтобы восстановить "доверие и понимание".

Поводом для конфликта стало и то, что председатель Бундестага Юлия Клёкнер отказалась поднять радужный флаг над парламентом, как это делалось в предыдущие годы.

Критика пришла и со стороны властей Берлина. Представитель квир-сообщества в правительстве земли Берлин Альфонсо Пантисано заявил, что "квир-люди — не цирковые лошади".

Напомним, портал "Комментарии" писал, что 7 июня в Киеве прошел ЛГБТИК+ марш "КиевПрайд Парк" на Михайловской площади в Киеве. Активисты собирались у здания Министерства иностранных дел, якобы у ведомства, которое является ключевым органом власти, поддерживающим права ЛГБТИК+ и способствующим улучшению ситуации с защитой прав человека в Украине. Хотя, по данным организаторов, предыдущее место проведения должно быть другим. Однако Михайловская площадь – это место расположения Михайловского Златоверхого монастыря, на что сразу отреагировали в ПЦУ.