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Когда будут сняты санкции с России: Шольц озвучил позицию Германии

Олаф Шольц связал отмену санкций против РФ с установлением мира в Украине

сегодня, 15:03 comments1201
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Кравцев Сергей

В последнее время активизировались разговоры о возможной отмене санкций против России, но этого не произойдет, пока в Украине не будет достигнут мир. Нет никакого смысла ослаблять санкции, прежде, чем в Украине прекратится война. Такое мнение выразил исполняющий обязанности канцлера Германии Олаф Шольц, пишет DW.

Когда будут сняты санкции с России: Шольц озвучил позицию Германии

Германия. Фото: из открытых источников

"Нет никакого смысла отменять санкции, пока не будет достигнут мир", — заявил Шольц.

По его словам, cейчас любое ослабление санкций было бы "серьезной ошибкой", поскольку до мира еще далеко. 

"Очевидно, что Россия на самом деле не заинтересована в установлении мира", – резюмировал Олаф Шольц.

Читайте также на портале "Комментарии" — на сегодняшний день правительству Германии абсолютно ничего неизвестно о каких-то изменениях санкций ЕС против России. В частности, о возвращении РФ в банковскую систему SWIFT. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в материале "Reuters".

Также издание "Комментарии" сообщало – Евросоюз будет готов приступить к рассмотреть вопрос о снятии или ослаблении санкций против России только в том случае, если путинский режим выведет все свои войска из Украины. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "Reuters", цитируя заявление представителя Европейской комиссии. 

Ранее "Комментарии" писали — своим требованием отмены санкций по поставкам агропродукции через Черное море путинский режим вскрыл головную боль российского правительства – с экономикой России большие проблемы. Об этом в эфире на Радио NV рассказал бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко.




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Источник: https://www.dw.com/ru/solc-otverg-vozmoznost-oslablenia-sankcij-protiv-rossii/a-72059291
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