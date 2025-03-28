Когда будут сняты санкции с России: Шольц озвучил позицию Германии

В последнее время активизировались разговоры о возможной отмене санкций против России, но этого не произойдет, пока в Украине не будет достигнут мир. Нет никакого смысла ослаблять санкции, прежде, чем в Украине прекратится война. Такое мнение выразил исполняющий обязанности канцлера Германии Олаф Шольц, пишет DW.

Германия. Фото: из открытых источников

"Нет никакого смысла отменять санкции, пока не будет достигнут мир", — заявил Шольц.

По его словам, cейчас любое ослабление санкций было бы "серьезной ошибкой", поскольку до мира еще далеко.

"Очевидно, что Россия на самом деле не заинтересована в установлении мира", – резюмировал Олаф Шольц.

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