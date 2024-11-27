Руководитель Федеральной разведывательной службы Германии (BND) Бруно Каль заявил, что Россия в ближайшие годы может напасть на территорию стран НАТО.

Война РФ с НАТО очень вероятна. Фото из открытых источников

По словам главы BND, Россия готовится к войне с Западом. Он отметил, что Кремль рассматривает варианты военной конфронтации с НАТО.

По мнению Бруно Каля, армия РФ будет способна напасть на Запад не позже конца текущего десятилетия.

Он считает, что РФ не будет совершать широкомасштабное нападение на европейские страны НАТО. По его мнению, Россия может реализовать ограниченную операцию. К примеру, армия РФ может напасть на норвежский арктический остров Шпицберген с целью "зачистки территории" или на страны Балтии под предлогом защиты российских меньшинств.

"Такие операции будут целью перечеркнуть обязательства о коллективной безопасности, предусмотренные статьей 5 Североатлантического договора, и развалить НАТО", — пояснил Бруно Каль.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российские банки готовятся к дальнейшему усилению денежной политики Центробанка РФ из-за всплеска инфляции на фоне триллионных военных расходов и девальвации рубля. Отмечается, что настроения русских банков заметно поменялись за последний месяц. В конце октября котировки денежного рынка закладывали текущий уровень ставки (21%) как предельный. Теперь, согласно котировкам, банки ждут еще два повышения и ставку на уровне 23% в конце 2025 года.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что российские захватчики усилили атаки в Харьковской области, однако не имеют успеха, сообщил заместитель командира Третьей штурмовой бригады, майор ВСУ Максим Жорин. Офицер ВСУ сообщил, что подразделения бригады не только отбивают штурмы противника, но и проводят контрнаступательные действия. По его словам, 3-я рота 2-го мехбата Третьей штурмовой зачистила населенный пункт Копанки, выбив оттуда россиян и пленив группу россиян.