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Количество отказов украинским беженцам в Германии существенно увеличилось: в чем причина

После введения пограничного контроля между Германией и Польшей около 11 тысяч человек были возвращены обратно в Польшу.

24 марта 2025, 00:00
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Клименко Елена

Согласно информации от Главного управления федеральной полиции Германии, граждане Украины являются самой большой группой среди иностранцев, которым в 2024 году отказали во въезде. За этот период было зафиксировано 9369 случаев отказов, из которых 4704 касаются украинцев, сообщает InPoland.net.

Количество отказов украинским беженцам в Германии существенно увеличилось: в чем причина

Украинские беженцы в Германии. Фото: DW

Причины отказа во въезде связаны с несколькими факторами:

· Если украинцы уже получили временную защиту в другой стране ЕС и пытаются въехать в Германию без предварительного разрешения.

·   Отсутствие необходимых документов для поездок в рамках Шенгенской зоны.

·   Отказ отдельных германских земель принимать новых беженцев.

После введения пограничного контроля между Германией и Польшей около 11 тысяч человек были возвращены обратно в Польшу. Кроме украинцев, среди наиболее часто сталкивающихся с отказами есть граждане Афганистана (580 человек), Сирии (470), Грузии (377) и Индии (234).

В то же время, польские власти рекомендуют гражданам подготовиться к возможным кризисным ситуациям. Заместитель министра внутренних дел Польши Веслав Леснякевич призвал иметь дома запасы на три дня в случае чрезвычайных ситуаций. В этот "экстренный набор" должны входить питьевая вода, лекарства, средства гигиены, запасы продуктов, альтернативное освещение, заряженные павербанки и радиоприемник.

Леснякевич подчеркнул, что гражданская оборона – это не только обязанность государства, но и ответственность каждого гражданина за свою безопасность и безопасность своих близких.

Как уже писали "Комментарии", женщины и девушки, ищущие убежища в Великобритании, заявили о случаях изнасилований, сексуальных притязаний и преследований после размещения в смешанных общежитиях, организованных Министерством внутренних дел. В частности, расследование The Observer выявило многочисленные случаи сексуального насилия в гостиницах, где проживают искатели убежища. Выдвинутые обвинения касаются как других жителей, так и персонала заведений.



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Источник: https://inpoland.net.pl/novosti/nimechchina-vidmovlyaeh-u-v%D1%97zdi-ukra%D1%97nskim-bizhencyam-z-polshhi-polshha-zaklikaeh-zrobiti-zapasi-de-zdati-nmt-v-polshhi/
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