Конфликт набирает обороты: в чем Шольц обвинил Маска, почему Европа в опасности

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Кравцев Сергей
Дружеские отношения миллиардера Илона Маска с ультраправыми "ставит под угрозу" демократию в Европе. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в ходе пресс-конференции в Берлине сделал канцлер Германии Олаф Шоль пишет Politico.
Олаф Шольц. Фото: из открытых источников
По словам Олафа Шольца, он не против того, чтобы Маск выражал свою свободу слова, однако добавил, что переход миллиардера на сторону ультраправых, то ли из бизнес-интересов, то ли по причинам, связанным с его собственной политической позицией, является неприемлемым.
Авторы материала напомнили, что Илон Маск поддержал правых деятелей и идеи по всему миру, а именно ультраправую "Альтернативу для Германии" на предстоящих досрочных федеральных выборах, которые состоятся 23 февраля.
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