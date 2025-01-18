Конфликт набирает обороты: в чем Шольц обвинил Маска, почему Европа в опасности

Дружеские отношения миллиардера Илона Маска с ультраправыми "ставит под угрозу" демократию в Европе. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в ходе пресс-конференции в Берлине сделал канцлер Германии Олаф Шоль пишет Politico.

Олаф Шольц. Фото: из открытых источников

"Он (Илон Маск – ред.) поддерживает ультраправых повсюду в Европе — в Великобритании, Германии, многих других странах — и это то, что абсолютно неприемлемо. Это ставит под угрозу демократическое развитие Европы, это ставит под угрозу наше сообщество, и это необходимо критиковать", — подчеркнул политик.

По словам Олафа Шольца, он не против того, чтобы Маск выражал свою свободу слова, однако добавил, что переход миллиардера на сторону ультраправых, то ли из бизнес-интересов, то ли по причинам, связанным с его собственной политической позицией, является неприемлемым.

Авторы материала напомнили, что Илон Маск поддержал правых деятелей и идеи по всему миру, а именно ультраправую "Альтернативу для Германии" на предстоящих досрочных федеральных выборах, которые состоятся 23 февраля.

"Магнат социальных сетей также является одним из самых ярых сторонников Дональда Трампа, благодаря чему вошел в ближайшее окружение новоизбранного президента США, а также поддержал британскую праворадикальную партию "Реформы Великобритании", и есть предположение, что вскоре он может начать финансировать эту партию", — подчеркнули в Politico.

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