Кремль окончательно потерял последний рычаг влияния: в Германии категорически отткнули скандальную идею США

Правительство Германии не рассматривает возможность возобновления работы российского газопровода "Северный поток-2". Об этом говорится в ответе федерального правительства на парламентский запрос депутатов партии "Альтернатива для Германии", опубликованном на официальном сайте Бундестага.

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"Для федерального правительства вопрос ввода в эксплуатацию Nord Stream 2 не стоит. Кроме того, процедура сертификации Nord Stream 2 остается приостановленной", — отмечается в документе.

В Берлине также напомнили, что после начала полномасштабного вторжения России в Украину Москва начала постепенно сокращать поставки природного газа в Германию. В течение 2022 года объемы транспортировки российского газа по трубопроводам уменьшались по политическим причинам. Еще до диверсий на газопроводах в сентябре того же года поставки полностью прекратились.

Немецкое правительство считает эти действия доказательством того, что Россия не может являться надежным партнером в сфере энергетики. В ответе на запрос отмечается: "Россия доказала, что она не является надежным партнером по энергетическому сотрудничеству".

Отдельно в Берлине подчеркнули, что доходы от экспорта энергоресурсов Кремль использует для продолжения агрессии против Украины. Поэтому Европейский Союз ввел масштабные ограничения против российского энергетического сектора и в рамках стратегии REPowerEU взял курс на постепенное преодоление зависимости от российских энергоносителей.

Федеральное правительство Германии поддерживает общую позицию ЕС по сокращению энергетических связей с Россией. В частности, Берлин одобряет санкции против газопроводов "Северный поток", включенные в 18-й пакет ограничительных мер Евросоюза, принятый в июле 2025 года.

Напомним, портал "Комментарии" уже писал , что премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен выразила скептицизм относительно самостоятельной инициативы Норвегии и Финляндии провести телефонный разговор с главой Кремля Владимиром Путиным. По ее словам, этот контакт не был согласован с другими европейскими лидерами. Об этом она заявила датскому вещателю DR, сообщает The Guardian.