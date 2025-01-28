Кремль считает себя победителем в войне: чего добивается Путин

В Кремле ожидают сигнала от Вашингтона и заявляют о готовности к равноправному диалогу с США. Однако, как отметил в эфире 24 канала политтехнолог Аббас Галлямов, переговоры между Москвой и Вашингтоном могут стать своеобразным психологическим противостоянием.

Владимир Путин

По его словам, и кремлевский диктатор Владимир Путин, и президент США Дональд Трамп, как лидеры персоналистских режимов, в значительной степени ориентированы на собственный подход к управлению.

В окружении российского диктатора, по мнению Галлямова, считают, что сейчас нет нужды суетиться. Кремль неоднократно озвучивал свою позицию и список требований.

"В Москве убеждены, что их армия наступает и одерживает победы. Если кто-то хочет перемен, то он должен прийти в Кремль и объяснить свои предложения. Россия делает все, чтобы усилить свои позиции для переговоров. Это вполне логично", – объяснил Галлямов.

Несмотря на сложную ситуацию, в Кремле пытаются демонстрировать, что все идет по плану и изменений не нужно. Если же другая сторона стремится к новым договоренностям, она должна убедить Путина в их необходимости. Галлямов считает, что такое поведение является частью психологической войны.

Он также подчеркнул, что любые переговоры – это прежде всего психологический процесс. Особенно это касается таких лидеров как Трамп и Путин, для которых институциональные механизмы играют меньшую роль, чем их личные решения.

Кроме того, Галлямов подчеркнул, что позиции российского диктатора значительно ослабли, и Трамп пытается это подчеркивать, чтобы сделать Путина более уязвимым во время переговоров.

То есть, добавил эксперт, Трамп указывает на экономические проблемы России, подчеркивает нехватку ресурсов и неудачи, такие как потеря поддержки Башара Асада. Он фиксирует слабые места Путина, стремясь лишить его образа непоколебимого лидера, подчеркнул Галлямов.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что между Трампом и Путиным идут закулисные переговоры.



