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Кровавое нападение на ярмарке в Магдебурге: следствие указывает на связи подозреваемого с "АдН"

В ночь на субботу правоохранители провели обыск в месте жительства подозреваемого в Бернбурге.

сегодня, 11:31
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Клименко Елена

Вероятный преступник, совершивший нападение на рождественском рынке в Магдебурге, в результате которого погибли по меньшей мере два человека и около 60 получили ранения, оказался психотерапевтом и сторонником правой партии "Альтернатива для Германии".

Кровавое нападение на ярмарке в Магдебурге: следствие указывает на связи подозреваемого с "АдН"

Теракт в Германии. Фото: DW

Ночью на субботу правоохранители провели обыск в месте жительства подозреваемого в Бернбурге, расположенном в 50 километрах от Магдебурга.

Как отмечают представители властей Саксонии-Анхальт, водителем въехавшего в толпу автомобиля является 50-летний врач из Саудовской Аравии, проживающий в Германии с 2006 года. По информации издания Welt, мужчина работал психотерапевтом в пенитенциарной системе Бернбурга.

В 2016 году он был признан беженцем в Германии.  

Имя подозреваемого официально не разглашается, однако журналисты обнаружили профили пользователя Талеба Аль Абдулмохсена в социальных сетях, которые совпадают с известными фактами. Он заявлял, что несет ответственность за свои действия на германский народ и власть, а также отмечал, что все мирные попытки достичь правосудия были заблокированы.

Ранее преступник писал, что "Германия хочет войны — мы ей ответим", и неоднократно отмечал свое разочарование в мирных методах борьбы.

Мотивы нападения пока неизвестны, а психическое состояние подозреваемого еще будет исследовано. По предварительной информации, некоторые пользователи соцсетей обращали внимание на его агрессивные публикации, но в полицию не обращались.

Портал "Комментарии" писал, что Служба безопасности и Национальная полиция задержали двух малолетних агентов РФ, которых российские спецслужбы втянули в террористическую деятельность 28 ноября этого года фигуранты совершили теракт в Вышгородском районе Киевской области.



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