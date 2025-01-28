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Крупнейший музей Германии снял портрет Илона Маска

Из немецкого музея исчез портрет Илона Маска из-за противоречивой политической деятельности миллиардера.

28 января 2025, 16:30
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Slava Kot

Илон Маск оказался в центре международного скандала после того, как во время инаугурации президента США Дональда Трампа сделал жест, очень напоминавший нацистское поздравление. Теперь самый большой музей Германии решил убрать его портрет с экспозиции.

Крупнейший музей Германии снял портрет Илона Маска

Илон Маск. Фото из открытых источников

Как сообщает Spiegel, руководство Немецкого музея в Мюнхене решило убрать портрет американского миллиардера Илона Маска с выставки, посвященной мечтам о космосе и технологиях. Портрет Илона Маска занимал почетное место в галерее астронавтики, однако из-за противоречивой деятельности миллиардера картину сначала скрыли, а теперь вообще сняли.

"Чтить еще живых людей в таком важном месте на выставке всегда может быть проблематично. Жизненные достижения можно правильно оценить только в ретроспективе", — сообщил представитель Музея об исчезновеним портрета владельца Tesla и SpaceX из экспозиции.

На президентских выборах в США Маск пожертвовал примерно 277 миллионов долларов на политические кампании, а в ноябре Трамп назначил его главой Департамента эффективности правительства (DOGE). На своей платформе X, когда-то известной как Twitter, Маск хвалил правую партию AfD в Германии.

Кроме того, 20 января во время церемонии инаугурации Трампа Маск поблагодарил толпу со сцены, дважды подняв правую руку в похожем на нацистское поздравление. Этот жест запрещен в Германии и Австрии, а во многих европейских странах классифицируется как язык ненависти.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Илон Маск обозвал канцлера Германии Олафа Шольца.

Также "Комментарии" писали, что Билл Гейтс набросился с критикой на Илона Маска и назвал его деятельность "безумием".  



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Источник: https://www.spiegel.de/kultur/elon-musk-deutsches-museum-entfernt-bild-des-spacex-gruenders-in-raumfahrtausstellung-a-dd796b64-8f5f-49f4-9eb9-be576e51fb0a
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