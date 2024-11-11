Кто заменит Шольца в должности канцлера Германии

Украинский аналитик Александр Голубов предполагает, что канцлер Германии Олаф Шольц потеряет свой пост, а его заменит Фридрих Мерц – лидер партии Христианско-демократический союз, который ранее возглавляла Ангела Меркель.

Фридрих Мерц. Фото: AP

Александр Голубов в эфире телеканала "Еспресо" отреагировал на распад коалиции в Германии, который означает проведение досрочных выборов, что чревато потерей должности для канцлера Олафа Шольца. По его словам, на выборах победу одержит партия Христианско-демократический союз, которая имеет поддержку более 30% избирателей.

"Находясь в оппозиции, партия смогла накопить политических баллов, и многие немцы уже не связывают их с прошлыми экономическими трудностями. Вероятно они наберут больше голосов и предложат кандидатуру канцлера. Фридрих Мерц, вероятнее всего, станет будущим канцлером Германии не позже середины следующего года" , – считает Голубов.

Аналитик отмечает, что после полномасштабного вторжения РФ у многих германских политиков произошел определенный "перелом" во взглядах. По словам Голубова, несмотря на наличие пророссийского лобби, немецкие политики ведут соревнования по помощи Украине.

"Даже на фоне политического кризиса в правительстве бывшие коалиционные партнеры теперь обвиняют друг друга в недостаточной поддержке Украины, уверяя, что они в отличие от других стремились предоставить больше оружия и ресурсов", — объясняет Голубов.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Шольц уволил министра, приведшего к распаду коалиции, из-за войны в Украине.

Также "Комментарии" писали об Илоне Маске, который назвал канцлера Германии Олафа Шольца "дураком".