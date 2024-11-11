Кто заменит Шольца в должности канцлера Германии

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Украинский аналитик Александр Голубов предполагает, что канцлер Германии Олаф Шольц потеряет свой пост, а его заменит Фридрих Мерц – лидер партии Христианско-демократический союз, который ранее возглавляла Ангела Меркель.
Фридрих Мерц. Фото: AP
Александр Голубов в эфире телеканала "Еспресо" отреагировал на распад коалиции в Германии, который означает проведение досрочных выборов, что чревато потерей должности для канцлера Олафа Шольца. По его словам, на выборах победу одержит партия Христианско-демократический союз, которая имеет поддержку более 30% избирателей.
Аналитик отмечает, что после полномасштабного вторжения РФ у многих германских политиков произошел определенный "перелом" во взглядах. По словам Голубова, несмотря на наличие пророссийского лобби, немецкие политики ведут соревнования по помощи Украине.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Шольц уволил министра, приведшего к распаду коалиции, из-за войны в Украине.
Также "Комментарии" писали об Илоне Маске, который назвал канцлера Германии Олафа Шольца "дураком".
Новости