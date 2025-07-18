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Недилько Ксения
Германия отправила убийц и насильников из страны самолетом. Это первый "депортационный рейс" при правлении канцлера Германии Фридриха Мерца, взявшего курс на усиление миграционной политики. Самолет уже приземлился в Афганистане. BILD узнал, кто был на борту.
12 убийц и 17 насильников: из Германии вылетел особый авиарейс
По данным редакции, в списке депортированных – 81 афганец. Общий срок их судебных приговоров составляет более 200 лет заключения. Среди них — 12 убийц и 17 осужденных за сексуальное насилие, а также более сорока опасных преступников, совершивших другие насильственные преступления. Есть в списке и несколько наркоторговцев.
Среди депортированных оказался афганец, который в 2019 году в Иллеркирхберге вместе с тремя сообщниками в течение нескольких часов насиловал 14-летнюю школьницу в центре для беженцев.
Министр внутренних дел ФРГ Александр Добриндт сказал журналистам BILD:
Депортации в Афганистан должны "надежно осуществляться" и дальше, подчеркнул министр. Чтобы выслать "подлежащих высылке" афганцев со статусом, нужно еще как минимум 16 рейсов.
По данным Центрального регистра иностранцев, на 30 июня в Германии находились 1710 граждан Афганистана, которых должны депортировать немедленно. Еще 9462 афганца, нелегально попавшие в ФРГ, получили отсрочку депортации.
Депортационный рейс в Кабулу одобрил коллега Добриндта министр внутренних дел Австрии Герхард Карнер:
Напомним, портал "Комментарии" писал , что в Японии казнили "убийцу из твиттера": что известно.