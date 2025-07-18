Германия отправила убийц и насильников из страны самолетом. Это первый "депортационный рейс" при правлении канцлера Германии Фридриха Мерца, взявшего курс на усиление миграционной политики. Самолет уже приземлился в Афганистане. BILD узнал, кто был на борту.

12 убийц и 17 насильников: из Германии вылетел особый авиарейс

По данным редакции, в списке депортированных – 81 афганец. Общий срок их судебных приговоров составляет более 200 лет заключения. Среди них — 12 убийц и 17 осужденных за сексуальное насилие, а также более сорока опасных преступников, совершивших другие насильственные преступления. Есть в списке и несколько наркоторговцев.

Среди депортированных оказался афганец, который в 2019 году в Иллеркирхберге вместе с тремя сообщниками в течение нескольких часов насиловал 14-летнюю школьницу в центре для беженцев.

Министр внутренних дел ФРГ Александр Добриндт сказал журналистам BILD:

"Удалось организовать еще один депортационный рейс с преступниками в Афганистан. Таким образом, мы начинаем реализовывать очередной пункт изменения политики по коалиционному соглашению. […] В нашей стране нет права на пребывание для преступников, совершивших особо тяжкие преступления".

Депортации в Афганистан должны "надежно осуществляться" и дальше, подчеркнул министр. Чтобы выслать "подлежащих высылке" афганцев со статусом, нужно еще как минимум 16 рейсов.

По данным Центрального регистра иностранцев, на 30 июня в Германии находились 1710 граждан Афганистана, которых должны депортировать немедленно. Еще 9462 афганца, нелегально попавшие в ФРГ, получили отсрочку депортации.

Депортационный рейс в Кабулу одобрил коллега Добриндта министр внутренних дел Австрии Герхард Карнер:

"Европа наконец-то становится жестче и последовательнее. Мы должны и дальше решительно выдворять преступников и тех, кто представляет угрозу".

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