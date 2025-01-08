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75-летний немецкий политик попал в скандал из-за любви к моделям с OnlyFans

Бернд Фогель снял кандидатуру на федеральных выборах Германии из-за публичных сексистских комментариев в социальных сетях.

8 января 2025, 14:20
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Slava Kot

75-летний политик из партии Bündnis Deutschland ("Альянс Германии") Бернд Фогель оказался в центре скандала из-за своих неприемлемых комментариев в социальных сетях. Политик, планировавший баллотироваться в бундестаг на федеральных выборах 2025 года, отозвал свою кандидатуру после того, как его высказывания на OnlyFans стали известны публично.

75-летний немецкий политик попал в скандал из-за любви к моделям с OnlyFans

Бернд Фогель комментировал фото моделей OnlyFans

Фогель использовал свою основную учетную запись в соцсети X для публикации пошлых и сексистских комментариев под фотографиями моделей с платформы OnlyFans. Среди его высказываний были такие, как:

"Хочу поцеловать твою вагину, крошка", — под фото модели Luci Lemons.

"Классные сиськи", — комментарий к посту другой модели Annaailisaa.

"У тебя большая грудь, которая приглашает поиграть с ней", — написал он модели Fallon Love.

Эти заявления вызвали волну возмущения среди пользователей социальных сетей, которые назвали комментарии "гнусными" и "неприемлемыми".

75-летний немецкий политик попал в скандал из-за любви к моделям с OnlyFans - фото 2

75-летний немецкий политик попал в скандал из-за любви к моделям с OnlyFans - фото 3

После огласки скандала Фогель публично извинился в социальной сети. Он признал свое поведение неуместным и заявил о намерении прекратить любое участие в выборах.

"Прошу прощения за глупые посты. Я снимаю свою кандидатуру по федеральному списку и не буду выдвигаться кандидатом ни в одном округе. Извините!", — написал Фогель.

По его словам, он не знал, что сообщения будут публичны. Партия Bündnis Deutschland не прокомментировала ситуацию сразу, но затем исключила Бернда Фогеля из своего состава.

75-летний немецкий политик попал в скандал из-за любви к моделям с OnlyFans - фото 4

75-летний немецкий политик попал в скандал из-за любви к моделям с OnlyFans - фото 5

Ранее портал "Комментарии" сообщал о 20-летней девушке, которая шокировала всех заработками на OnlyFans.

Также "Комментарии" писали о киевских правоохранителях, которые 19 раз покупали порнографический контент у модели OnlyFans, чтобы доказать ее вину.



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Источник: https://www.nordsee-zeitung.de/cuxland/nach-anzueglichen-kommentaren-zu-models-ruecktritt-bei-buendnis-deutschland-262120.html
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