75-летний немецкий политик попал в скандал из-за любви к моделям с OnlyFans

75-летний политик из партии Bündnis Deutschland ("Альянс Германии") Бернд Фогель оказался в центре скандала из-за своих неприемлемых комментариев в социальных сетях. Политик, планировавший баллотироваться в бундестаг на федеральных выборах 2025 года, отозвал свою кандидатуру после того, как его высказывания на OnlyFans стали известны публично.

Бернд Фогель комментировал фото моделей OnlyFans

Фогель использовал свою основную учетную запись в соцсети X для публикации пошлых и сексистских комментариев под фотографиями моделей с платформы OnlyFans. Среди его высказываний были такие, как:

"Хочу поцеловать твою вагину, крошка", — под фото модели Luci Lemons.

"Классные сиськи", — комментарий к посту другой модели Annaailisaa.

"У тебя большая грудь, которая приглашает поиграть с ней", — написал он модели Fallon Love.

Эти заявления вызвали волну возмущения среди пользователей социальных сетей, которые назвали комментарии "гнусными" и "неприемлемыми".

После огласки скандала Фогель публично извинился в социальной сети. Он признал свое поведение неуместным и заявил о намерении прекратить любое участие в выборах.

"Прошу прощения за глупые посты. Я снимаю свою кандидатуру по федеральному списку и не буду выдвигаться кандидатом ни в одном округе. Извините!", — написал Фогель.

По его словам, он не знал, что сообщения будут публичны. Партия Bündnis Deutschland не прокомментировала ситуацию сразу, но затем исключила Бернда Фогеля из своего состава.

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