Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил о сложностях, с которыми столкнулся во время своих международных визитов из-за санкций Запада. Как пишет The Moscow Times, Лавров отметил, что в 2023 году во время визита в Южноафриканскую Республику для представления президента Владимира Путина на саммите БРИКС возникли сложности с авиационным топливом.

Сергей Лавров (фото из открытых источников)

По словам Лаврова, оказалось, что почти все компании, занимающиеся заправкой самолетов, не принадлежат стране, а потому подпадают под санкционные ограничения, что затруднило его возвращение назад.

"Потому что там практически все компании, которые осуществляют заправку авиационным топливом, они не принадлежат стране", — добавил глава российского МИД.

Подобные проблемы, как отметил российский министр, возникли и во время визита в Бразилию. Из-за санкций он был вынужден воспользоваться самолетом бразильского министра иностранных дел Мауро Виейры, поскольку его самолет не мог получить заправку.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Зеленский объяснил, почему санкции против России не работают. Президент Украины Владимир Зеленский считает, что принятые санкции против России срабатывают недостаточно, поскольку имеют исключения, которыми активно пользуются в Кремле. Кроме того, по словам президента, Россия только одним способом обойти санкции получает больше денег, чем вся помощь международных партнеров для Украины.

Владимир Зеленский после саммита Европейского политического сообщества дал пресс-конференцию, во время которой указал на недостаточные санкции против России. В качестве примера Зеленский назвал теневой флот России, беспрепятственно перевозящий российские ресурсы через воды стран ЕС.

