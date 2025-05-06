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Недилько Ксения
Против России ведет войну практически вся Европа, эти силы снова сплотились под нацистскими флагами, поддерживая режим расистов Владимира Зеленского в Украине. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на церемонии возложения венков к мемориальным доскам в здании МИД, передает пропагандистское агентство ТАСС.
Сергей Лавров. Фото из открытых источников
Напомним, портал "Комментарии" писал, на вопрос, кто больше всего сделал для победы над нацистами, большинство граждан Германии сегодня указывают именно США, а не Советский Союз. Лишь менее трети респондентов назвали СССР как страну, которая приложила больше усилий для победы над фашистами. Меньше всего согласия вносит вклад Великобритании, который британцы сами оценивают самым высоким.
В конце концов, половина немцев считает, что страна чрезмерно сосредоточена на своем нацистском прошлом, что мешает ей активно действовать в современных условиях. В то же время НАТО, ООН и ЕС признаются главными гарантиями мира после 1945 года – по меньшей мере, половина опрошенных высоко оценила их вклад в сохранение стабильности.
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