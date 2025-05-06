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Лавров заявил, что против России ведет войну практически вся Европа

По словам главы МИД РФ, европейские силы снова сплотились под нацистскими флагами

сегодня, 12:20
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Автор:
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Недилько Ксения

Против России ведет войну практически вся Европа, эти силы снова сплотились под нацистскими флагами, поддерживая режим расистов Владимира Зеленского в Украине. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на церемонии возложения венков к мемориальным доскам в здании МИД, передает пропагандистское агентство ТАСС.

Лавров заявил, что против России ведет войну практически вся Европа

Сергей Лавров. Фото из открытых источников

"Сейчас против нас тоже сплотились под знаменем нацизма, причем в буквальном смысле этого слова, поддерживая откровенно расистский, антироссийский режим Зеленского, который проводит факельные шествия, бросает в мясорубку бойцов с шевронами нацистских дивизий на рукавах. И также, как в рамках операции "Немыслимое", нам объявляют угрозу нанесения стратегического поражения на поле боя", — отметил путинский приспешник.

"Очень важно не только хранить память о героях Великой Отечественной, Второй мировой войны, которые обеспечили нам будущее и нынешнее развитие и, я уверен, развитие на долгие десятилетия, столетия вперед, но и помнить о дипломатическом опыте, о дипломатических уроках тех событий. Эти уроки бесценны, в том числе и особенно в нынешней ситуации, когда против нас ведет войну опять практически вся Европа, поставленная под ружье и под нацистские знамена", — отметил Лавров.

Напомним, портал "Комментарии" писал, на вопрос, кто больше всего сделал для победы над нацистами, большинство граждан Германии сегодня указывают именно США, а не Советский Союз. Лишь менее трети респондентов назвали СССР как страну, которая приложила больше усилий для победы над фашистами. Меньше всего согласия вносит вклад Великобритании, который британцы сами оценивают самым высоким.

В конце концов, половина немцев считает, что страна чрезмерно сосредоточена на своем нацистском прошлом, что мешает ей активно действовать в современных условиях. В то же время НАТО, ООН и ЕС признаются главными гарантиями мира после 1945 года – по меньшей мере, половина опрошенных высоко оценила их вклад в сохранение стабильности.



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