Против России ведет войну практически вся Европа, эти силы снова сплотились под нацистскими флагами, поддерживая режим расистов Владимира Зеленского в Украине. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на церемонии возложения венков к мемориальным доскам в здании МИД, передает пропагандистское агентство ТАСС.

Сергей Лавров. Фото из открытых источников

" Сейчас против нас тоже сплотились под знаменем нацизма, причем в буквальном смысле этого слова, поддерживая откровенно расистский, антироссийский режим Зеленского, который проводит факельные шествия, бросает в мясорубку бойцов с шевронами нацистских дивизий на рукавах. И также, как в рамках операции "Немыслимое", нам объявляют угрозу нанесения стратегического поражения на поле боя ", — отметил путинский приспешник.

" Очень важно не только хранить память о героях Великой Отечественной, Второй мировой войны, которые обеспечили нам будущее и нынешнее развитие и, я уверен, развитие на долгие десятилетия, столетия вперед, но и помнить о дипломатическом опыте, о дипломатических уроках тех событий. Эти уроки бесценны, в том числе и особенно в нынешней ситуации, когда против нас ведет войну опять практически вся Европа, поставленная под ружье и под нацистские знамена ", — отметил Лавров.

Напомним, портал "Комментарии" писал, на вопрос, кто больше всего сделал для победы над нацистами, большинство граждан Германии сегодня указывают именно США, а не Советский Союз. Лишь менее трети респондентов назвали СССР как страну, которая приложила больше усилий для победы над фашистами. Меньше всего согласия вносит вклад Великобритании, который британцы сами оценивают самым высоким.

В конце концов, половина немцев считает, что страна чрезмерно сосредоточена на своем нацистском прошлом, что мешает ей активно действовать в современных условиях. В то же время НАТО, ООН и ЕС признаются главными гарантиями мира после 1945 года – по меньшей мере, половина опрошенных высоко оценила их вклад в сохранение стабильности.