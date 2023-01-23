Лед тронулся: Германия не против, если Польша передаст танки «Leopard 2» Украине

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Кравцев Сергей
Официальный Берлин не будет выступать против, если Польша передаст танки "Leopard 2" немецкого производства в Украину. Такую позицию ФРГ озвучила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в интервью французскому телеканалу LCI. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "DW".
Анналена Бербок. Фото: из открытых источников
Отвечая на вопрос, что произойдет, если Польша отправит свои танки Leopard 2 без одобрения Германии, Бербок сказала: "Мы не будем препятствовать. На данный момент этот вопрос не задавался, но, если бы нас спросили, мы бы не стали препятствовать".
Журналист переспросил, верно ли понял, что Германия не будет возражать, если Польша отправит танки Leopard 2 в Украину. "Вы меня правильно поняли", — ответила Бербок.
Ранее министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что западные союзники пока не пришли к согласию относительно предоставления Украине основных боевых танков Leopard 2 на встрече в формате "Рамштайн" 20 января, но он поручил подготовиться своему министерству к "дню, который, возможно, наступит".
Часть немецких политиков после этого призвали правительство по крайней мере предоставить разрешение на передачу Украине "Леопардов" другим странам, которые уже готовы это сделать, а несколько сотен человек организовали в Берлине митинг за предоставление танков Украине.
Ранее в Польше заявили, что Варшава может пойти на "нестандартные действия", если Германия и дальше будет противиться поставкам танков в Украину.
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