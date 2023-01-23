Лед тронулся: Германия не против, если Польша передаст танки «Leopard 2» Украине

Официальный Берлин не будет выступать против, если Польша передаст танки "Leopard 2" немецкого производства в Украину. Такую позицию ФРГ озвучила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в интервью французскому телеканалу LCI. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "DW".

Анналена Бербок. Фото: из открытых источников

Отвечая на вопрос, что произойдет, если Польша отправит свои танки Leopard 2 без одобрения Германии, Бербок сказала: "Мы не будем препятствовать. На данный момент этот вопрос не задавался, но, если бы нас спросили, мы бы не стали препятствовать".

"Мы знаем, насколько важны эти танки, и именно поэтому мы обсуждаем это сейчас с нашими партнерами... Мы должны убедиться, что жизни людей будут спасены, а территория Украины освобождена", — добавила она.

Журналист переспросил, верно ли понял, что Германия не будет возражать, если Польша отправит танки Leopard 2 в Украину. "Вы меня правильно поняли", — ответила Бербок.

Ранее министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что западные союзники пока не пришли к согласию относительно предоставления Украине основных боевых танков Leopard 2 на встрече в формате "Рамштайн" 20 января, но он поручил подготовиться своему министерству к "дню, который, возможно, наступит".

Часть немецких политиков после этого призвали правительство по крайней мере предоставить разрешение на передачу Украине "Леопардов" другим странам, которые уже готовы это сделать, а несколько сотен человек организовали в Берлине митинг за предоставление танков Украине.

Ранее в Польше заявили, что Варшава может пойти на "нестандартные действия", если Германия и дальше будет противиться поставкам танков в Украину.

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