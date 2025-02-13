Машина въехала в толпу на демонстрации в Мюнхене: что известно

В центре Мюнхена Германии автомобиль Mini Cooper врезался в участников демонстрации профсоюза Verdi, в результате чего пострадали не менее 15 человек. Об этом сообщили в полиции, пишет BILD.

Машина въехала в толпу в Мюнхене

На месте работают экстренные службы, пострадавших доставляют в больницы. По данным BILD, перед инцидентом могли раздаваться выстрелы, однако официального подтверждения этой информации пока нет.

Водитель задержан, его мотивы остаются неизвестными. Полицейские ведут расследование обстоятельств произошедшего.

Сегодня многие сотрудники городских служб Мюнхена вышли на демонстрацию в рамках предупредительной забастовки, требуя повышения зарплаты, увеличения премий и трех дополнительных выходных дней.

Напомним, портал "Комментарии" писал, как в начале февраля в результате стрельбы в школе города Эребра на юге Швеции погибли около 10 человек, сообщил глава полицейского округа Эребру Роберто Эйд Форест.

По его словам, в результате стрельбы на территории школы Campus Risbergska в Эребру погибли около 10 человек. Форест сообщил, что полиция устанавливает личности погибших и пока не будет сообщать никаких подробностей о жертвах и не будет раскрывать данные о количестве раненых. Он отметил, что среди погибших есть подозреваемый в совершении преступления, ранее не попадавшего в поле зрения полиции. Роберто Эйд Форест добавил, что шведская полиция не исключает, что к стрельбе могут быть причастны несколько человек, но нападавший действовал сам.