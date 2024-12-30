Американский миллиардер Илон Маск пытается повлиять на парламентские выборы, которые в феврале пройдут в Германии.

Маск снова вызвал возмущение Берлина. Фото из открытых источников

По словам пресс-секретаря немецкого правительства, Илон Маск своими постами в соцсети X и опубликованной статьей в поддержку крайней правой партии "Альтернатива для Германии" (AfD) фактически пытается повлиять на результат федеральных выборов в Германии.

В заявлении отмечается, что "свобода слова, на которое имеет право Маск, распространяется и на величайшую чушь".

Как известно, Илон Маск на прошлой неделе написал на платформе X, что "только AfD может спасти Германию". Свой комментарий он дополнил в статье, опубликованной в выходные газетой Welt am Sonntag, принадлежащей медиагруппе Axel Springer.

Ранее портал "Комментарии" сообщал , что Силы обороны Украины пытаются помешать российским войскам организовать наступление на Запорожье. Именно поэтому, считает издание Forbes, 27 декабря ВСУ ударили из РСЗО HIMARS по группе российских офицеров, собравшуюся на полевое совещание вдоль дороги возле города Токмак в Запорожской области. По информации издания, 15 декабря украинское разведывательное управление и командование специальных операций также могли отправить диверсантов, чтобы взорвать важную железную дорогу через Токмак.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал , что военный паблик Deep State опроверг информацию о захвате российской армией города Курахово на юге Донецкой области. "Информация о "вероятном захвате Курахового" не соответствует действительности. Бои продолжаются на западных и южных окрестностях города, хотя тенденции неутешительны", — говорится в сообщении Deep State. Кроме того, по информации паблика, противник продвинулся в городской застройке Торецка.