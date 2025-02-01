Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев отреагировал на слова чешского сенатора Мирославы Немцовой, пожелавшей Ленинграду еще раз пережить блокаду.

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В своем Telegram-канале он отметил, что не хотел ничего писать о высказываниях, но вчера посетил родной город – и не смог удержаться.

“Вы просто вдумайтесь: какая-то дегенеративная европейская тварь пожелала нашей стране, а значит, нам с вами, чтобы еще раз погибли по меньшей мере миллион наших граждан. Ну как это укладывается в голове. Что там с ними произошло? Что случилось в этой же задрипанной Чехии, где в ходе операции по освобождению Праги погибли десятки тысяч наших соотечественников (я не говорю о нормальных чехах – их пока достаточно)? Что там случилось с пресловутыми "элитами" и властью? Это ведь уже даже не привычная для нас русофобия”, — написал Медведев.

По словам чиновника, такие высказывания забывать нельзя.

“Как и злостных животных типа этой Немцовой, их произносящие. Им я всем сердцем желаю сгинуть в кровавых вихрях новой Пражской весны, как в тот же 1968-й!”, — отметил Медведев.

Напомним, что экспрезидент России Дмитрий Медведев в декабре, как писал портал "Комментарии", в очередной раз рассказывал об одном языке. Своими мыслями он поделился в статье, опубликованной в журнале "Международная жизнь".

По словам Медведева, настоящий язык общения на землях Украины был намного ближе к русскому языку, чем "выхолощенный" нынешний "язык" Он отметил, что попытки "недругов" подчеркнуть антагонизм украинского языка к русскому намеренно разрывают "ткань многовековых традиций".



