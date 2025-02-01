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Кречмаровская Наталия
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев отреагировал на слова чешского сенатора Мирославы Немцовой, пожелавшей Ленинграду еще раз пережить блокаду.
Фото из открытых источников
В своем Telegram-канале он отметил, что не хотел ничего писать о высказываниях, но вчера посетил родной город – и не смог удержаться.
По словам чиновника, такие высказывания забывать нельзя.
Напомним, что экспрезидент России Дмитрий Медведев в декабре, как писал портал "Комментарии", в очередной раз рассказывал об одном языке. Своими мыслями он поделился в статье, опубликованной в журнале "Международная жизнь".
По словам Медведева, настоящий язык общения на землях Украины был намного ближе к русскому языку, чем "выхолощенный" нынешний "язык" Он отметил, что попытки "недругов" подчеркнуть антагонизм украинского языка к русскому намеренно разрывают "ткань многовековых традиций".
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