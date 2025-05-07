Мерц дал новое неоднозначное обещание по Taurus для Украины

Новоизбранный канцлер Германии и лидер Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может рассчитывать на поддержку со стороны Берлина как политическую, так и военную. Свою точку зрения политик озвучил в интервью немецкому телеканалу ZDF, отвечая на прямой вопрос о возможной передаче Украине дальнобойных крылатых ракет Taurus.

Фридрих Мерц. Фото: Deutsche Welle

"Президент Зеленский знает, что может полагаться на меня и Федеративную Республику Германия", — заявил глава правительства ФРГ.

Кроме того, в соцсети X Мерц поблагодарил Зеленского за поздравление по случаю его избрания канцлером и еще раз подтвердил поддержку Киева:

"Искренне спасибо. Мы твердо стоим рядом с Украиной! Эта поддержка имеет ключевое значение для нашей свободы, безопасности и стабильности в Европе. С нетерпением жду плодотворного сотрудничества!".

Напомним, 6 мая Фридрих Мерц был избран канцлером ФРГ после второго голосования в Бундестаге, где он получил 325 голосов — больше необходимого минимума в 316.

Сразу после назначения он заявил, что берет на себя эту миссию с уважением и верой в силу Германии:

"Мы сильная страна — и способны на большее!".

Еще раньше Мерц не раз выражал готовность передать ВСУ ракеты Taurus, но при условии, что такое решение поддержат ключевые партнеры по Европейскому Союзу.

Портал "Комментарии" писал, что в РФ запаниковали в связи с потенциальной передачей Киеву немецких крылатых ракет Taurus. В случае их использования против объектов на территории РФ российская сторона будет рассматривать это как прямое вмешательство Германии в военный конфликт на стороне Украины.