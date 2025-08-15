Мерц намекнул на важные изменения в Украине после саммита на Аляске: детали

После более чем трех лет широкомасштабной агрессии против Украины Россия получила шанс договориться о прекращении боевых действий. Об этом в своем заявлении в социальной сети X сообщил канцлер Германии Фридрих Мерц, на которую также обращает внимание CNN.

По словам немецкого лидера, впервые за долгое время у России есть возможность пойти на прекращение огня. Мерц подчеркнул, что предстоящие переговоры между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным открывают "окно возможностей" для начала мирного процесса.

Он призвал Кремль отказаться от всех предыдущих условий, блокирующих прекращение огня, и после этого сесть за стол переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Президент Трамп имеет шанс сделать реальный шаг по направлению к миру. Его инициатива и скоординированные усилия в последние дни заслуживают признания", — отметил Мерц.

Канцлер также подчеркнул, что безопасность Украины должна быть гарантирована, а все территориальные вопросы могут обсуждаться только при участии самих украинцев — никаких решений без согласия Киева быть не может.

Между тем издание Reuters, ссылаясь на источник, близкий к Кремлю, сообщает: на переговорах на Аляске стороны якобы сумели добиться определенного компромисса. По данным агентства, США и РФ удалось выйти на "определенное предварительное понимание", хотя его содержание пока не раскрывается.

В то же время глава украинской дипломатии Андрей Сибига четко обозначил позицию Украины: ни одно решение о мире не может приниматься без участия Киева. Переговоры, по его словам, возможны только после установления режима прекращения огня, и в них должны участвовать все договаривающиеся стороны.

