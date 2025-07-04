Мерц нашел причину новых ожесточенных ударов РФ по Украине: звонок Трампа был не случаен

Канцлер Германии Фридрих Мерц считает, что жестокие удары РФ по Украине и телефонное созванивание президента США Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным могут быть связаны. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал пресс-секретарь правительства Германии Штефан Корнелиус.

Фридрих Мерц. Фото: из открытых источников

"Канцлер неоднократно заявлял, что у президента России есть определенная закономерность и что телефонные разговоры обычно сопровождаются еще более жесткими атаками", — рассказал Корнелиус.

Он добавил, что последняя ночная атака на Украину подтверждает такие догадки. Обстрелы после телефонных разговоров между российским диктатором и президентом США "говорят сами за себя".

"Мы рассчитываем, что это будет способствовать принятию решения о позиции в отношении России, прежде всего в вопросах санкций", — отметил пресс-секретарь немецкого правительства.

Читайте также на портале "Комментарии" — с вечера 3 июля российские захватчики начали массированную атаку ударными баллистическими ракетами по Киеву. Традиционно первыми на столицу полетели десятки дронов-камикадзе типа "шахед". Зафиксировано возгорание и повреждение жилых домов в шести районах города. Предварительно 19 пострадавших. Большинство пострадавших медики госпитализировали, двум оказали помощь на месте.

Также издание "Комментарии" сообщало – в ночь на 4 июля российские войска нанесли массированный удар по столице Украины. По словам президента Украины Владимира Зеленского, этой ночью был один из самых масштабных воздушных ударов. В общей сложности для обстрела Украины Россия применила 550 целей, из них по меньшей мере 330 – российско-иранские "шахеды", были применены также ракеты, в частности баллистические.



