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Мерц ответил, передаст ли Украине ракеты Taurus

Новый канцлер Германии поддержал Украину

сегодня, 22:21
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Марьян Ощановский

Украина может положиться на новое правительство Германии по передаче крылатых ракет Taurus, заявил новый канцлер страны Фридрих Мерц.

Мерц ответил, передаст ли Украине ракеты Taurus

Германия может передать Taurus. Фото из открытых источников

У Фридриха Мерца спросили, готова ли Германия поставить Украине ракеты Taurus. "Президент Зеленский знает, что он может полагаться на меня и Германию", – ответил он.

Канцлер отметил, что из-за переходного послевыборного периода Германия была достаточно пассивной на международной арене, но он планирует значительно активизировать немецкую дипломатию. В частности, в ближайших планах Фридриха Мерца – встреча с британским премьером Киром Стармером. С французским президентом Эммануэлем Макроном канцлер уже встретился 7 мая. С ними немецкий канцлер обсудит вопросы поддержки Украины.

Фридрих Мерц отметил, что Польше также следует присоединиться к дипломатической группе Британия-Франция-Германия.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что армия РФ не способна форсировать Днепр, чтобы высадиться на правом берегу Херсонщины. "Враг делает вид, что где-то передвигается и намерен форсировать реку Днепр. Даже если противник сильно захочет это реализовать, то захватит какой-то небольшой плацдарм. Я сомневаюсь, что это будет иметь успех. Если говорить о плацдарме того уровня, который был у окупантов и из которого их выбили, то в ближайшее время это маловероятно". – резюмировал Роман Костенко.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что экономика России, надутая за счет рекордных со времен СССР военных расходов, начала сдуваться. В первом квартале 2025 года российский ВВП впервые за три года начал сокращаться. Хотя год от года экономика РФ осталась в плюсе (на 1,7%), по отношению к предыдущему кварталу ее размер уменьшился на 0,3%, чего статистика не видела ни разу с апреля-июня 2022 года.



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Источник: https://www.zdf.de/play/interviews/was-nun-102/was-nun-herr-merz-104
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