Мерц попал в серьезный скандал из-за Taurus для Украины: громкие детали

Перед визитом президента Владимира Зеленского в Берлин канцлер Германии Фридрих Мерц оказался под мощным давлением критики из-за своих неоднозначных высказываний относительно потенциальной передачи Украине дальнобойных ракет Taurus, пишет Politico.

Фридрих Мерц. Фото: Deutsche Welle

В частности, неопределенная позиция официального Берлина вызвала недовольство как среди западных союзников, так и внутри правящей коалиции, что может бросить тень на дипломатический визит украинского лидера.

Заявление Мерца о том, что "Украина уже не имеет ограничений в использовании дальнобойного оружия от западных партнеров", было воспринято как намек на возможную передачу ракет Taurus, способных поражать цели на расстоянии до 500 км. Но уже на следующий день он уточнил, что имел в виду только разрешение Украине использовать полученное оружие даже вне собственных границ.

Позиция правительства вызвала резкую реакцию у оппозиции. Депутат ХДС Родерих Кизеветтер подверг критике нерешительность Берлина.

"Я не вижу единства в коалиции и настоящей политической воли реагировать на угрозу со стороны России. Такие заявления только демонстрируют слабость Запада", — написал он в X.

Ситуацию еще больше осложнил министр финансов Ларс Клингбайль (СДПГ), заявивший, что никаких изменений в политике поставок оружия не произошло.

"Нет никаких новых договоренностей, которые бы выходили за пределы подходов предыдущего правительства", — заявил он.

Несмотря на уверения Мерца в поддержке Украины, вопрос официального объявления о передаче Taurus во время визита Зеленского остается открытым.

Кизеветтер подчеркнул, что своевременная передача этих ракет может не только усилить оборону, но и спасти жизнь гражданских. По его мнению, Европе нужен жесткий и системный ответ на агрессию РФ.

Как уже писали "Комментарии", в ходе избирательной кампании Фридрих Мерц довольно часто акцентировал внимание СМИ на том, что с приходом его к власти позиция официального Берлина может измениться и Украина получит дальнобойные ракеты Taurus. Сейчас же, став канцлером Германии, Мерц намекает, что его правительство точно больше не будет обсуждать возможность передачи ВСУ ракет Taurus. Однако это не означает, что такие ракеты не появятся в Украине. Германии просто не будет публично об этом говорить.