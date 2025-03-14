Мерц пошел против Шольца: важное решение для Украины примут уже через неделю

Германия, вероятно, предоставит Украине дополнительные 3 миллиарда евро на военную помощь, поскольку больше нет препятствий для принятия этого решения. Соответствующее заявление сделал лидер ХДС Фридрих Мерц, сообщает Tagesschau.

Фридрих Мерц. Фото: Deutsche Welle

Мерц ожидает, что 21 марта Бундесрат утвердит новую помощь Украине. Кроме того, политик отметил, что в настоящее время не существует никаких проблем по выделению этой суммы.

Во время парламентских выборов 23 февраля вопрос о 3 миллиардах евро для Украины обсуждался, но канцлер Олаф Шольц заблокировал это, указав на необходимость принятия решения после выборов.

Однако после выборов Фридрих Мерц заверил, что дополнительная помощь Украине будет одобрена.

6 марта министр обороны Германии Борис Писториус сообщил, что в стране подготовлен пакет военной помощи Украине на сумму 3 миллиарда евро. В то же время Писториус подчеркнул поддержку этого шага и сообщил о переговорах между ХДС/ХСС и СДПГ по этому вопросу.

Следует отметить, что с начала полномасштабной войны Германия стала крупнейшим поставщиком военной помощи Украине среди европейских государств.

Ранее, как уже писали "Комментарии", кандидат на должность немецкого федерального канцлера Фридрих Мерц призвал к подготовке создания европейской альтернативы НАТО. В частности, политик подчеркнул, что европейские страны должны быть готовы к возможности формирования нового оборонного альянса, поскольку позиция новой американской администрации может изменить ситуацию. Мерц высказал предположение, что такие изменения могут произойти даже до запланированного на июнь саммита НАТО.