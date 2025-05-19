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Мерц рассказал о договоренностях с Трампом после звонка Путину

Канцлер обсудил с Трампом усиление давления на РФ

19 мая 2025, 23:50
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Марьян Ощановский

Канцлер Германии Фридрих Мерц сообщил, что президент США Дональд Трамп и европейские партнеры во время разговора договорились о "следующих шагах".

Мерц рассказал о договоренностях с Трампом после звонка Путину

Мерц прокомментировал разговор с Трампом. Фото из открытых источников

По словам германского канцлера, лидеры европейских стран выразили готовность усилить санкционное давление на РФ.

"Мы согласились тесно координировать переговорный процесс и стремиться к проведению очередной технической встречи. Европейские участники объявили об усилении давления на российскую сторону посредством санкций", — заявил Фридрих Мерц.

Как известно, президент США Дональд Трамп после разговора с Владимиром Путиным 19 мая заявил, что Украина и Россия начнут переговоры о прекращении огня. Впоследствии лидеры Италии, Германии, Франции, Финляндии и президентка Европейской комиссии обсудили с Дональдом Трампом его разговор с главой Кремля.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что мирные переговоры о завершении войны находятся на пути к разделу Украины между российским диктатором Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом, пишет аналитик Sky News по вопросам обороны и безопасности профессор Майкл Кларк. Аналитик считает, что Украине приходится выбирать "меньшее из двух зол". По словам аналитика, в Киеве опасаются, что Трамп и Путин могут попытаться заключить невыгодное для Украины соглашение.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что армия РФ начала опережать ВСУ в сфере военных дронов и применяет более системные решения по их производству, заявили военнослужащий Егор Фирсов и волонтер Мария Берлинская. Как отмечает Егор Фирсов, полтора года назад Украина была лидером в использовании дронов на поле боя. По словам депутата, сейчас Россия начала применять беспилотные летательные аппараты комплексно, сочетая разведку, РЭБ и различные типы дронов — дневные, ночные и оптоволоконные.



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Источник: https://www.bundesregierung.de/breg-de/aktuelles/pressemitteilungen/bundeskanzler-merz-und-europaeische-partner-telefonieren-mit-us-praesident-trump-2348646
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