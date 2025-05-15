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Мерц рассказал о наказании для РФ за отказ прекратить огонь в Украине

Канцлер ФРГ также ответил, будет ли идти речь о конфискации замороженных активов России

сегодня, 15:47
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Кравцев Сергей

Германия вместе с партнерами договорились "исчерпать все возможности" в вопросе введения санкций против РФ из-за ее отказа от установления прекращения огня. Такое заявление в интервью ZEIT сделал канцлер Германии Фридрих Мерц.

Мерц рассказал о наказании для РФ за отказ прекратить огонь в Украине

Фридрих Мерц. Фото: из открытых источников

"На уровне глав государств и правительств мы договорились, что сейчас мы должны исчерпать все возможности. Речь идет о дальнейших санкциях в энергетическом секторе, в банковском секторе, дальнейшие шаги в отношении активов и санкции против физических лиц. Мы сейчас работаем над этим с нашими европейскими партнерами", — заявил Мерц.

Отвечая на вопрос, идет ли речь о конфискации замороженных активов России, он ответил, что сейчас этот вопрос выясняется. По его словам, если удастся мобилизовать средства на чистой правовой основе – Германия это предложение поддержит.

"Однако мы также должны осознавать риски, которые такой шаг влечет за собой для европейского финансового рынка", — уточнил глава немецкого правительства.

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Также издание "Комментарии" сообщало – США рассматривают возможность введения дополнительных санкций против России. Но в Вашингтоне отказываются раскрывать, при каких условиях они могут быть введены. Об этом свидетельствует заявление президента США Дональда Трампа.




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Источник: https://www.zeit.de/2025/20/friedrich-merz-bundeskanzler-donald-trump-ukraine-krieg-russland
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