Новоизбранный канцлер Германии Фридрих Мерц назвал возможной поставку Украине крылатых ракет Taurus.

Фридрих Мерц. Фото: из открытых источников

Отвечая на вопрос ведущего телеканал ZDF о поставках Taurus немецкий канцлер подтвердил: "Конечно, это в пределах возможного".

В то же время Фридрих Мерц добавил, что для этого понадобится несколько месяцев обучения украинских солдат.

По словам главы немецкого правительства, передача системы через полгода или год не принесет пользы Украине сегодня, поэтому военная поддержка Киева совершенствуется уже сегодня.

Также канцлер подтвердил готовность усилить санкционное давление на Россию.

"Все, что можно сделать на безопасной правовой основе, является мыслимым и возможным", – высказался Фридрих Мерц.

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Также издание "Комментарии" сообщало – путинский режим должен быть готов к тому, что "будут приняты меры" со стороны США и Европы, если Путин и дальше будет отказываться садиться за стол переговоров. О таком заявлении госсекретаря Марко Рубио сообщил министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль после их переговоров.

Издание сообщило, что глава МИД Германии совершил свой первый визит в США, где встретился с госсекретарем Рубио. Эта поездка Вадефуля имела также целью подготовку визита канцлера Германии Фрфдриха Мерца в Вашингтон.



