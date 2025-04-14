Мерц сделал новое заявление о передаче Taurus Украине: на что намекает будущий канцлер Германии

Фридрих Мерц, который имеет больше всего шансов стать новым канцлером Германии, заявил, что всегда был готов поддержать передачу ракет TAURUS Украине, но только в том случае, если это решение будет одобрено с европейскими партнерами.

Фридрих Мерц. Фото из открытых источников

"Я всегда говорил, что сделал бы это (согласился на поставку Украине ракет TAURUS – ред.), но только по согласованию с европейскими партнерами", – высказался политик.

Вероятный будущий канцлер Германии и лидер Христианско-демократического союза Фридрих Мерц заявил, что он не пересмотрел свои взгляды и он, как и раньше, выступает за передачу Украине немецко-шведских крылатых ракет большой дальности TAURUS, но при условии, что это решение будет согласовано с европейскими партнерами.

Мерц обратил внимание, что некоторые страны уже поставляют Украине крылатые ракеты. В частности, он напомнил, что дальнобойные ракеты передают ВСУ британцы, французы и это также делают американцы.

Претендент на пост канцлера Германии считает, что, если будет достигнута соответствующая договоренность, Германия должна принять участие в таких поставках.

Также Мерц считает, что украинской армии следовало бы изменить тактику на поле боя и как можно скорее перейти от исключительно оборонительных действий к более активным.

"Вооруженные силы Украины уже три года только реагируют. Пришло время, чтобы они начали влиять на ход событий", – заявил Мерц.

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