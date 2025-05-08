Мерц сделал важное заявление об отправке немецких войск в Украину

Новый канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что вопрос отправки немецких военнослужащих в Украину для обеспечения мира пока даже не рассматривается.

Мерц об отправке войск в Украину. Фото из открытых источников

"Мы еще очень далеко от прекращения огня. И еще дальше — от мирного соглашения", — отметил Фридрих Мерц.

Канцлер не исключил других форм участия Германии в обеспечении безопасности для Украины или в мониторинге соблюдения условий возможного прекращения огня. В частности, речь идет о дальнейшей военной поддержке.

"Мы, конечно, можем и дальше оказывать мощную помощь украинской армии, в частности оружием, в координации с США в рамках совместных европейских усилий. Существует ряд возможностей для обеспечения надежного соблюдения соглашения о прекращении огня и дальнейшего мирного урегулирования", — сказал он.

Канцлер выразил надежду, что объявленное Россией трехдневное перемирие на 8–10 мая может быть продолжено. В то же время, он подчеркнул, что это зависит исключительно от решения российского руководства.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что вице-президент США Джей Ди Венс заявил, что администрация Дональда Трампа считает чрезмерными российские требования на переговорах о прекращении войны в Украине. "Я бы не сказал, что россияне не заинтересованы в поиске решения. Но сейчас они просят определенный набор уступок. Мы считаем, что россияне просят слишком много", — заявил Джей Ди Вэнс. По словам Венса, Белый дом положительно оценивает готовность Украины пойти на 30-дневную остановку огня, однако соответствующая инициатива не нашла поддержки у российской стороны.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что украинские беженцы быстро теряют желание возвращаться в Украину даже после окончания войны. Тревожные тенденции фиксирует новый опрос, проведенный в Польше, сообщает NV. Результаты опроса свидетельствуют, что только треть находящихся в Польше украинок готовы вернуться на родину. Еще год назад планы на возвращение в Украину были у каждой второй беженки. Среди причин украинки называют туманные послевоенные перспективы Украины и лучшие возможности для дальнейшей жизни в странах Европы.