logo

BTC/USD

110151

ETH/USD

4489.21

USD/UAH

41.4

EUR/UAH

48.27

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Германия Мерц вновь угрожает Путину: что произойдет, если тот откажется от встречи с Зеленским
commentss НОВОСТИ Все новости

Мерц вновь угрожает Путину: что произойдет, если тот откажется от встречи с Зеленским

Канцлер Германии напомнил, что европейцы вместе с американцами выразили надежду, что в течение двух недель состоится встреча Зеленского и Путина

26 августа 2025, 14:45
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Канцлер Германии Фридрих Мерц предупредил о возможном усилении санкций против России, если встреча между российским диктатором Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским не состоится в ближайшее время. Как передает портал "Комментарии", свое заявление немецкий канцлер сделал на пресс-конференции с канадским премьер-министром Марком Кенри.

Мерц вновь угрожает Путину: что произойдет, если тот откажется от встречи с Зеленским

Фридрих Мерц. Фото: из открытых источников

"Мы вместе выразили надежду, что в течение двух недель состоится встреча Зеленского и Путина... Если такая встреча не состоится, как было согласовано между Трампом (президентом США) и Путиным, то мяч снова окажется на нашей стороне, я имею в виду европейцев и американцев", — заявил Фридрих Мерц.

Канцлер акцентировал, что в случае срыва встречи США и страны Европы снова вынуждены будут собраться для обсуждения дальнейших действий.

Одним из вариантов в таком случае он назвал усиление санкций против России.

Читайте также на портале "Комментарии" — 22 августа уже давно позади, но обещанной ранее президентом США Дональдом Трампом встречи между ним, Зеленским и Путиным так и не состоялось. Между тем, во время общения с представителями СМИ президент Владимир Зеленский заявил, что он подтверждает, что готов к двусторонней встрече с Владимиром Путиным. Но, если Россия и дальше намерена увиливать от принятия решения по встрече, то должна быть сильная реакция США. При этом президент подчеркнул, что будет справедливо, если данная встреча пройдет в нейтральной Европе, но никак не в Москве. К слову, в Кремле продолжают "играть в дипломатию", заявляя, что сама по себе встреча возможна, но после решения всех вопросов, то есть, не в ближайшей перспективе. Возможна ли эта встреча? Почему этот вопрос активно обсуждается, но при этом нет никакого продвижения в его решении? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.youtube.com/live/uacfXTa6H_o?si=72zf8hvvjMoSGHkU
Теги:

Новости

Все новости