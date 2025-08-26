Канцлер Германии Фридрих Мерц предупредил о возможном усилении санкций против России, если встреча между российским диктатором Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским не состоится в ближайшее время. Как передает портал "Комментарии", свое заявление немецкий канцлер сделал на пресс-конференции с канадским премьер-министром Марком Кенри.

Фридрих Мерц. Фото: из открытых источников

"Мы вместе выразили надежду, что в течение двух недель состоится встреча Зеленского и Путина... Если такая встреча не состоится, как было согласовано между Трампом (президентом США) и Путиным, то мяч снова окажется на нашей стороне, я имею в виду европейцев и американцев", — заявил Фридрих Мерц.

Канцлер акцентировал, что в случае срыва встречи США и страны Европы снова вынуждены будут собраться для обсуждения дальнейших действий.

Одним из вариантов в таком случае он назвал усиление санкций против России.

Читайте также на портале "Комментарии" — 22 августа уже давно позади, но обещанной ранее президентом США Дональдом Трампом встречи между ним, Зеленским и Путиным так и не состоялось. Между тем, во время общения с представителями СМИ президент Владимир Зеленский заявил, что он подтверждает, что готов к двусторонней встрече с Владимиром Путиным. Но, если Россия и дальше намерена увиливать от принятия решения по встрече, то должна быть сильная реакция США. При этом президент подчеркнул, что будет справедливо, если данная встреча пройдет в нейтральной Европе, но никак не в Москве. К слову, в Кремле продолжают "играть в дипломатию", заявляя, что сама по себе встреча возможна, но после решения всех вопросов, то есть, не в ближайшей перспективе. Возможна ли эта встреча? Почему этот вопрос активно обсуждается, но при этом нет никакого продвижения в его решении? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.



