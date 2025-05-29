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Мерц выдал "самый сильный и лучший ответ" Вэнсу на его критику Европы

Вице-президент США Джей Ди Вэнс подверг критике Европу, но канцлер Германии Фридрих Мерц ему ответил.

сегодня, 17:13
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Slava Kot

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Европа борется за сохранение таких ценностей, как свобода и демократия. По словам немецкого лидера, подобные убеждения у европейцев сформировались после многочисленных испытаний и катастроф.

Мерц выдал "самый сильный и лучший ответ" Вэнсу на его критику Европы

Канцлер Германии Фридрих Мерц. Фото из открытых источников

Фридрих Мерц во время церемонии вручения премии имени Карла Великого президентке Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляен, ответил на заявления вице-президента США Джей Ди Вэнса. Американский политик на Мюнхенской конференции безопасности в феврале этого года раскритиковал Европу, указав, что в ЕС якобы отступает свобода слова и растет "угроза изнутри".

"Вице-президент США Джей Ди Вэнс задал нам этот вопрос на свой лад в Мюнхене в начале года: что именно мы, европейцы, вместе защищаем? Что мы вместе отстаиваем?", — сказал Мерц.

Далее немецкий канцлер объяснил, что главная цель Европы – защита демократии и свободы. По словам Мерца, Германия присоединится к "новому духу единства" среди европейцев и не будет стоять в стороне от изменений укрепления Европейского Союза.

"У нас есть самый сильный и лучший ответ, который только можно представить. Мы, в Европе, стоим за то, что на протяжении веков, из-за многочисленных испытаний и катастроф мы вместе осознали, развили, достигли и за что боролись: убеждение, что свобода и демократия - это ценности, которые стоят того, чтобы за них твердо стоять и, если потребуется, бороться за их сохранность", — пояснил Мерц.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в России грозятся ударить "Орешником" по Германии, если Берлин передаст Украине ракеты "Таурус".

Также "Комментарии" писали, что Мерц решил не повторять ошибки Шольца. Что он заявил о помощи Украине.



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Источник: https://www.reuters.com/business/media-telecom/riposte-vance-germanys-merz-says-europe-stands-freedom-2025-05-29/
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