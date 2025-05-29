Мерц выдал "самый сильный и лучший ответ" Вэнсу на его критику Европы

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Европа борется за сохранение таких ценностей, как свобода и демократия. По словам немецкого лидера, подобные убеждения у европейцев сформировались после многочисленных испытаний и катастроф.

Канцлер Германии Фридрих Мерц. Фото из открытых источников

Фридрих Мерц во время церемонии вручения премии имени Карла Великого президентке Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляен, ответил на заявления вице-президента США Джей Ди Вэнса. Американский политик на Мюнхенской конференции безопасности в феврале этого года раскритиковал Европу, указав, что в ЕС якобы отступает свобода слова и растет "угроза изнутри".

"Вице-президент США Джей Ди Вэнс задал нам этот вопрос на свой лад в Мюнхене в начале года: что именно мы, европейцы, вместе защищаем? Что мы вместе отстаиваем?", — сказал Мерц.

Далее немецкий канцлер объяснил, что главная цель Европы – защита демократии и свободы. По словам Мерца, Германия присоединится к "новому духу единства" среди европейцев и не будет стоять в стороне от изменений укрепления Европейского Союза.

"У нас есть самый сильный и лучший ответ, который только можно представить. Мы, в Европе, стоим за то, что на протяжении веков, из-за многочисленных испытаний и катастроф мы вместе осознали, развили, достигли и за что боролись: убеждение, что свобода и демократия - это ценности, которые стоят того, чтобы за них твердо стоять и, если потребуется, бороться за их сохранность", — пояснил Мерц.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в России грозятся ударить "Орешником" по Германии, если Берлин передаст Украине ракеты "Таурус".

Также "Комментарии" писали, что Мерц решил не повторять ошибки Шольца. Что он заявил о помощи Украине.