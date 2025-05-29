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Slava Kot
Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Европа борется за сохранение таких ценностей, как свобода и демократия. По словам немецкого лидера, подобные убеждения у европейцев сформировались после многочисленных испытаний и катастроф.
Канцлер Германии Фридрих Мерц. Фото из открытых источников
Фридрих Мерц во время церемонии вручения премии имени Карла Великого президентке Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляен, ответил на заявления вице-президента США Джей Ди Вэнса. Американский политик на Мюнхенской конференции безопасности в феврале этого года раскритиковал Европу, указав, что в ЕС якобы отступает свобода слова и растет "угроза изнутри".
Далее немецкий канцлер объяснил, что главная цель Европы – защита демократии и свободы. По словам Мерца, Германия присоединится к "новому духу единства" среди европейцев и не будет стоять в стороне от изменений укрепления Европейского Союза.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в России грозятся ударить "Орешником" по Германии, если Берлин передаст Украине ракеты "Таурус".
Также "Комментарии" писали, что Мерц решил не повторять ошибки Шольца. Что он заявил о помощи Украине.
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