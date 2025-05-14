Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что планирует превращение вооруженных сил страны в сильнейшую армию в Европе, которая поможет противостоять угрозе со стороны РФ.

Мерц усиливает армию. Фото из открытых источников

"Правящая коалиция обеспечит все финансовые ресурсы, в которых нуждается Бундесвер, отвечающий потребностям наиболее густонаселенной и экономически сильнейшей страны Европы. Наши друзья и партнеры тоже ожидают этого от нас. Более того, они практически требуют этого", — подчеркнул Фридрих Мерц.

Канцлер подчеркнул, что для увеличения численности армии Германия введет новую добровольную военную службу, чтобы привлечь молодежь брать на себя ответственность за безопасность страны.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Франции Макрон предположил, что ЕС и США в ближайшие дни могут ввести новые санкции против России, которые затронут финансовые сервисы и углеводороды. "Вы держите санкции в запасе как рычаг давления, но выставлять ультиматум, если не можете его выполнить — несерьезно. На европейском уровне нет никакого энтузиазма по поводу такого рода санкций. Даже согласовать базовый пакет — уже трудно. Опасность в том, что Россия может воспринять все это как", — сказал он.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что диктатор РФ Владимир Путин не готов к прямым переговорам с Владимиром Зеленским, поскольку считает, что украинский президент перехитрил его, предположил шведско-американский экономист и дипломат Андерс Ослунд. "Очевидно, Путин решил, что Зеленский перехитрил его, поэтому с тех пор отказывается встречаться и даже разговаривать с Зеленским по телефону. Путин предпочитает дураков, таких как Трамп и Виткофф", — написал он.