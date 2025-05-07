logo

BTC/USD

96911.04

ETH/USD

1843.37

LTC/USD

92.20

USD/UAH

41.60

EUR/UAH

47.40

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Германия Мерц заинтриговал заявлением о передаче ракет Taurus Украине
commentss НОВОСТИ Все новости

Мерц заинтриговал заявлением о передаче ракет Taurus Украине

Киев может рассчитывать на военную и политическую поддержку со стороны Берлина

сегодня, 12:55
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Новоизбранный канцлер Германии и лидер Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может рассчитывать на поддержку со стороны Берлина как политическую, так и военную. Свою точку зрения политик озвучил в интервью немецкому телеканалу ZDF, отвечая на прямой вопрос о возможной передаче Украине дальнобойных крылатых ракет Taurus.

Мерц заинтриговал заявлением о передаче ракет Taurus Украине

Фридрих Мерц. Фото: Deutsche Welle

"Президент Зеленский знает, что может полагаться на меня и Федеративную Республику Германия", — заявил глава правительства ФРГ.

Кроме того, в соцсети X Мерц поблагодарил Зеленского за поздравление по случаю его избрания канцлером и еще раз подтвердил поддержку Киева:

"Искренне спасибо. Мы твердо стоим рядом с Украиной! Эта поддержка имеет ключевое значение для нашей свободы, безопасности и стабильности в Европе. С нетерпением жду плодотворного сотрудничества!".

Напомним, 6 мая Фридрих Мерц был избран канцлером ФРГ после второго голосования в Бундестаге, где он получил 325 голосов — больше необходимого минимума в 316.

Сразу после назначения он заявил, что берет на себя эту миссию с уважением и верой в силу Германии:

"Мы сильная страна — и способны на большее!".

Еще раньше Мерц не раз выражал готовность передать ВСУ ракеты Taurus, но при условии, что такое решение поддержат ключевые партнеры по Европейскому Союзу.

Портал "Комментарии" писал, что в РФ запаниковали в связи с потенциальной передачей Киеву немецких крылатых ракет Taurus. В случае их использования против объектов на территории РФ российская сторона будет рассматривать это как прямое вмешательство Германии в военный конфликт на стороне Украины.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.zdf.de/play/interviews/was-nun-102/was-nun-herr-merz-104
Теги:

Новости

Все новости