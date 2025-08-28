logo

Мерц заявил, что встречи Зеленского и Путина не будет: какая причина
commentss НОВОСТИ Все новости

Мерц заявил, что встречи Зеленского и Путина не будет: какая причина

Мерц отреагировал на атаку России на Киев в ночь на 28 августа.

28 августа 2025, 21:53
Автор:
avatar

Лиля Воробьева

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что встреча между президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом России Владимиром Путиным, вероятнее всего, не состоится. Об этом он сообщил во французском Безансоне перед переговорами с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, пишет DW.

Мерц заявил, что встречи Зеленского и Путина не будет: какая причина

Фридрих Мерц (фото из открытых источников)

По словам Мерца, правительства Германии и Франции обсуждают ситуацию в Украине, учитывая тот факт, что встреча Зеленского и Путина, несмотря на договоренность между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным на прошлой неделе в Вашингтоне, фактически не планируется.

Канцлер также прокомментировал ракетную атаку России на Киев в ночь на 28 августа.

"Мы должны ответить на такую беспрецедентную атаку. Похоже, что встречи Путина и президента Зеленского не будет, несмотря на договоренность между Путиным и президентом США Трампом на прошлой неделе. Это явно не произойдет", – подчеркнул Мерц.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в США эмоционально отреагировали на атаку РФ по Киеву. Спецпредставитель президента США Дональда Трампа Кит Келлог осудил ракетные удары по Киеву 28 августа, назвав их возмутительными и ставящими под угрозу достижение мира, которого добивается Вашингтон.

"Нападение возмутительно и угрожает тому миру, к которому стремится президент (Дональд Трамп — ред.). Цель ударов — не солдаты или военная техника, а жилые районы Киева, гражданские поезда, представительства ЕС и Британского совета, а также невинные граждане", — подчеркнул Келлог.

Также "Комментарии" писали о том, что появилась жесткая реакция Стармера и Макрона на удар России по Украине. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эмманюэль Макрон выступили с жесткими заявлениями после массированного российского удара по Украине, который стал одним из самых больших за последние месяцы войны.




Источник: https://t.me/dwglavnoe/55512
