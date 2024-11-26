Меркель нарушила свое молчание: рассказала о выгодах российского газа для Украины

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что заключенные с Россией газовые контракты на строительство газопровода "Северный поток" преследовали цель помочь немецким компаниям, а также сохранению мира с Москвой.

Ангела Меркель. Фото из открытых источников

Ангела Меркель, являвшаяся канцлером Германии с 2005 по 2021 годы, дала интервью BBC. В нем она объясняет, почему Берлин проводил такую покорную энергетическую политику по отношению к России и Владимиру Путину. Именно при ее правлении были построены две нити газопровода "Северный поток", позволявший транспортировать российский газ в Германию в обход Восточной Европы. Таким образом, это нарушило в частности интересы Украины, которая взимала плату за транзит российского газа своей территорией.

"У нее было два мотива по трубопроводам: интересы немецкого бизнеса, а также поддержка мирных связей с Россией", — передает BBC слова Меркель.

Однако другие члены ЕС и НАТО из Восточной Европы категорически не согласны с такой позицией Меркель. В частности, польский депутат Радослав Фогель заявил, что немецкие газовые деньги наполнили военную казну России, которая стала основой для финансирования вторжения в Украину. А президент Владимир Зеленский назвал дешевый российский газ геополитическим инструментом Кремля. Однако Меркель настаивает, что она пыталась сдержать нападения России на Украину посредством дипломатии и переговоров.

Также по мнению Меркель, ее блокирование вступления Украины в НАТО в 2008 году позволило Украине лучше подготовиться к войне против России.

"Мы бы увидели военный конфликт даже раньше. Мне было совершенно ясно, что президент Путин не стоял бы в стороне и наблюдал за вступлением Украины в НАТО. И тогда Украина как государство точно не была бы такой подготовленной, как в феврале 2022 года", — сказала Меркель.

Однако Зеленский не согласен с такой позицией экс-канцлера. По его словам, решение Меркель в отношении НАТО, поддержанное тогдашним президентом Франции Николя Саркози, стало явным "просчетом", вдохновившим Путина на вторжение в Украину.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Меркель рассказала, что Путин поначалу не хотел нападать на Украину.

Также "Комментарии" писали об Илоне Маске, который обозвал бывшего лидера Германии Ангелу Меркель.